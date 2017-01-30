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Статьи
Доллар к вечеру частично отыграл потерянные у тенге позиции
Сегодня, 14:48
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Отзывы читателей
Ученым впервые в истории удалось получить металлическую форму водорода
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Китай временно закрыл границу с Казахстаном
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Как можно распознать фальшивые тенге
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Сегодня, 08:17
Apple, Twitter и Uber раскритиковали указ Дональда Трампа
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Сегодня, 08:12
ЕАБР: Курс на снижение инфляции продолжится в 2017 году
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Итоги недели: Самые популярные и обсуждаемые новости
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Вчера, 14:36
За год в Казахстане собрано свыше 11 тысяч автомобилей
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Вчера, 14:34
Использование юаня за пределами Китая резко сократилось в 2016 году
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За год валютные интервенции составили $2,9 млрд
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Новый метаматериал позволит автомобилю стать "подушкой безопасности" для себя и для пассажиров
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Вчера, 11:22
Новая интеллектуальная система видения позволяет роботам манипулировать объектами любой формы вне зависимости от их положения
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Вчера, 11:22
НАСА публикует видеоролик, демонстрирующий, на что может быть похожа посадка на поверхность Плутона
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Вчера, 11:21
Данияр Акишев провел заседание Технического комитета по денежно-кредитной политике
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Дипмиссия США передает Министерству обороны РК вертолет Huey
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Даурен Абаев прокомментировал регистрацию IMEI-кодов телефонов
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