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Hebocon - соревнования среди наихудших в мире роботов

Сегодня, 09:04
Hebocon - соревнования среди наихудших в мире роботов


Любые из соревнований среди роботов, таких, как RoboCup, RoboGames и DARPA Robotics Challenge, являются весьма и весьма серьезными мероприятиями. Робототехники, участвующие в таких соревнованиях тратят тысячи и миллионы долларов на дорогостоящее оборудование, а рабочее время, затраченное на изготовление и программирование роботов, исчисляется месяцами и годами человеко-часов. За счет этого роботы могут перемещаться по моделируемой сложно местности, решать сложные для роботов задачи и "избивать" друг друга на ринге или футбольном поле.

Понятно, что создание лучшего среди лучших роботов является очень сложным делом. Но оказывается, что создание наихудшего их наихудших роботов - дело еще более сложное. И это наглядно демонстрирует конкурс Hebocon, название которого произошло от японского слова "heboi", смысл которого описывается терминами "малофункциональный, некачественный, убогий, дрянной".

Соревнование 2016 Hebocon World Championship было проведено в августе прошлого года. Но только лишь буквально на днях было опубликовано видео, демонстрирующее его самые интересные моменты. Основателем этого конкурса является Дэйджу Ишикава (Daiju Ishikawa), владелец сайта Daily Portal Z, на страницах которого публикуется информация о всевозможных курьезах и неудачах.

Hebocon - соревнования среди наихудших в мире роботов


"Занимаясь своим сайтом, я понял, что неудачные разработки также могут стать предметом повышенного интереса" - рассказывает Дэйджу Ишикава, - "И в рамках конкурса Hebocon я хотел видеть как можно больше отказов, поломок и неудачных попыток. Первый конкурс был проведен в 2014 году, а последний - в 2016 году и они были полны достаточно интересными моментами".

"Для того, чтобы сделать самого "убогого" робота, Heboi-робота, вам потребуется купить только самые простые материалы или использовать то, что вы сможете найти валяющимся на улице возле своего дома" - советует Дэйджу Ишикоа будущим участникам своего конкурса, - "Вам не нужно думать о сложности движений и функций вашего творения, вам также не требуется сложное конструирование. Сделайте просто, чтобы ваш робот мог двигаться, а как - это уже неважно. И даже если ваш робот не может начать двигаться самостоятельно, подтолкните его, в это не ничего зазорного".

Помимо перечисленного выше, Дэйджу Ишикоа дает еще несколько рекомендаций:
- Избегайте использования любых известных вам технологий, не пользуйтесь паяльником и другими инструментами;
- Если вы - правша, то делайте все левой рукой;
- Делайте некоторые работы при помощи ног;
- Оставьте изготовление самой важной части пятилетнему ребенку;

В дальнейших планах Дэйджу Ишикоа стоит проведение очередного соревнования Hebocon в Японии в этом году. А в 2020 году он планирует проведение своего рода чемпионата мира среди "убогих" роботов, который будет проходить параллельно с Олимпийскими играми в Токио.

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