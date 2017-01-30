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Китай временно закрыл границу с Казахстаном

Сегодня, 08:22
Китай временно закрыл границу с Казахстаном


Пункты пропуска на казахстанско-китайской границе временно закрыты в связи с празднованием китайского Нового года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все пункты пропуска закрыты в связи с праздником», — сообщили в дежурной части Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК.

Консульский отдел Китайской Народной Республики в Казахстане будет закрыт с 27 января по 2 февраля 2017 года.

В 2017 году китайский Новый год наступил в ночь на 28 января. По восточному календарю он не имеет постоянной даты и отмечается каждый год по-разному. Точное время празднования зависит от лунного цикла — Новый год встречают в первое новолуние первого месяца года. Традиционно в Китае в это время на две недели деловая жизнь замирает — праздник отмечается 15 дней, каждый из которых отличается своими традициями и обычаями.

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