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Компания Джека Ма купит MoneyGram

Сегодня, 08:25
Компания Джека Ма купит MoneyGram


Компания Ant Financial, являющаяся финансовым подразделением Alibaba Group Джека Ма, покупает американскую финансовую компанию MoneyGram, сообщает Bloomberg. Сумма сделки составляет 880 млн долларов, пишет РБК.

«Для нас это очень привлекательная сделка, в США у нас уже значительная потребительская база», — приводит агентство комментарий представителя Ant Financial Дугласа Фиджина, отвечающего за глобальные операции. «Денежный перевод — очень важное действие, и мы думаем, что это отличный способ для нас создать свое присутствие в среде американских потребителей», — пояснил он.


Компания Джека Ма купит MoneyGram

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Bloomberg добавляет, что это второе приобретение Ant Financial после выхода за пределы китайского рынка. Со ссылкой на заявление компании агентство добавляет, что Ant Financial заплатит 13,25 доллара за каждую акцию MoneyGram.
Штаб-квартира компании останется в Далласе. Компания будет продолжать работать под брендом MoneyGram.

MoneyGram работает на рынке международных денежных переводов. Компания, согласно информации на ее сайте, владеет сетью из более 350 тыс. точек почти в 200 странах мира.

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