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Кто сколько зарабатывает в Казахстане

Сегодня, 15:52
Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК в понедельник, 30 января, опубликовал данные о зарплатах казахстанцев
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