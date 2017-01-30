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Нацбанк: Результаты дедолларизации можно назвать беспрецедентными

Вчера, 10:59
За год депозиты в тенге выросли на 3,3 трлн тенге
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