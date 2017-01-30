Home
Новости
Статьи
Промоакици
Поиск
Новости в RSS
Обратная связь
Старый сайт
Казахстанские
Мировые
ЧП
Государство
Бизнес
Общество
KnowHow
Культура
Спорт
cae?uou
Логин:
Пароль:
Чужой компьютер
http://10dle.com
http://soft-podborka.com
cae?uou
Новости
/
Бизнес
Нацбанк: Результаты дедолларизации можно назвать беспрецедентными
Вчера, 10:59
Просмотров: 0
Похожие материалы
За год депозиты в тенге увеличились на 3,3 трлн тенге
Доля депозитов в тенге в марте достигла 36,6 процента
Казахстанцы активно переводят депозиты в тенге
Казахстанцы постепенно переводят депозиты в тенге
Депозитный бум: вклады казахстанцев увеличились на 2,9 трлн тенге
Отзывы читателей
Аким ЗКО пересел на автомобиль за 56 млн тенге
Государство
Сегодня, 02:27
Toyota утратила первенство по продажам автомобилей
Государство
Сегодня, 02:26
Smart Astana готовит 11 проектов для комфорта горожан
Государство
Сегодня, 02:22
Альнур Ермагамбетов стал и.о. председателя правления НИТ
Государство
Сегодня, 02:16
Apple потеряла первое место по продажам в Китае
Государство
Сегодня, 02:13
Ученым впервые в истории удалось получить металлическую форму водорода
KnowHow
Вчера, 09:05
Ученые создали странный вид полусинтетической жизни, в ДНК которой насчитывается три пары оснований
KnowHow
Вчера, 09:04
Hebocon - соревнования среди наихудших в мире роботов
KnowHow
Вчера, 09:04
Компания Джека Ма купит MoneyGram
Государство
Вчера, 08:25
Китай временно закрыл границу с Казахстаном
Государство
Вчера, 08:22
Как можно распознать фальшивые тенге
Государство
Вчера, 08:20
Атлетическая деревня превратится в новый микрорайон
Государство
Вчера, 08:17
Apple, Twitter и Uber раскритиковали указ Дональда Трампа
Государство
Вчера, 08:12
ЕАБР: Курс на снижение инфляции продолжится в 2017 году
Государство
29-01-2017, 14:39
Итоги недели: Самые популярные и обсуждаемые новости
Государство
29-01-2017, 14:36
За год в Казахстане собрано свыше 11 тысяч автомобилей
Государство
29-01-2017, 14:34
Использование юаня за пределами Китая резко сократилось в 2016 году
Государство
29-01-2017, 14:30
За год валютные интервенции составили $2,9 млрд
Государство
29-01-2017, 14:22
Новый метаматериал позволит автомобилю стать "подушкой безопасности" для себя и для пассажиров
KnowHow
29-01-2017, 11:22
Новая интеллектуальная система видения позволяет роботам манипулировать объектами любой формы вне зависимости от их положения
KnowHow
29-01-2017, 11:22