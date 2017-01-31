Amazon выходит на рынок морских грузоперевозок

Сегодня, 20:15

Американский онлайн-ритейлер Amazon.com Inc. постепенно выходит на рынок морских перевозок грузов, оказывая услуги экспедитора и занимаясь обработкой грузов.



Как отмечает консалтинговая компания Ocean Audit, с октября прошлого года Amazon приняла участие в доставке около 150 контейнеров грузов из Китая в США, сообщает «Финмаркет».

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Ранее ритейлер прошел регистрацию в Федеральной морской комиссии США, американском регуляторе перевозок грузов морским транспортом. А в январе компания разместила объявление об оказании услуг сортировки, маркировки и перевозки грузов из портов на склады — этим обычно занимаются транспортные компании, такие, как FedEx и UPS.

При этом Amazon не является владельцем судов и оказывает лишь посреднические услуги.

«Amazon консолидировала большой спектр услуг, — констатировал глава Ocean Audit Стив Феррейра. — Такие транспортные решения имеют большую стратегическую ценность. Также компания сильно упростила жизнь небольшим китайским поставщикам товаров в США».