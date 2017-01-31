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Австралийцы разработали самое высококачественное на сегодняшний день голографическое устройство

Вчера, 09:04
Австралийцы разработали самое высококачественное на сегодняшний день голографическое устройство


Ученые-физики из австралийского Национального университета (Australian National University, ANU) разработали и создали опытные образцы крошечных устройств, способных создавать голографические изображения, имеющие самое высокое на сегодняшний день качество и пространственную разрешающую способность. Данное достижение делает на шаг ближе тот момент времени, когда в нашей обычной жизни появятся устройства формирования объемных изображений, знакомые всем нам по различным научно-фантастическим фильмам, в том числе и "Звездным войнам".

Для создания голографических изображений требуется осуществлять самые сложные манипуляции со светом. Зато такие методы позволяю хранить и воспроизводить гораздо большее количество визуальной информации, чем обычные фотографии и изображения на плоских экранах компьютеров и телевизоров. "Исследования в области голографии имеют важное значение не только для создания футуристических трехмерных дисплеев и устройств виртуальной реальности" - пишут исследователи, - "На основе подобных принципов могут быть созданы оптические устройства хранения информации, ультратонкие линзы и другие оптические компоненты для малогабаритных камер и космической техники".

Основой устройства, позволяющего создавать голографические изображения, является основание, на котором находятся миллионы крошечных кремниевых "столбиков" различной высоты, толщина каждого из которых в 500 раз меньше толщины человеческого волоса, и которые расположены упорядоченным образом на расстоянии 750 нм друг от друга. "Этот материал практически прозрачен, он отбирает у проходящего сквозь него света только незначительную часть энергии. Но зато он позволяет производить со светом любые самые сложные манипуляции" - рассказывает доктор Крук (Dr Kruk).

Австралийцы разработали самое высококачественное на сегодняшний день голографическое устройство


Голографическое устройство, которое имеет размер 0.75 мм, при освещении его светом лазера с длиной волны от 1360 до 1650 нм, способно воспроизвести голографическое изображение, размером в 5 мм, которое "парит" в пространстве на высоте 10 мм от поверхности устройства. А управление создаваемым устройством изображением производится при помощи сложной комбинации магнитных и электрических полей, которые влияют на оптические свойства материала.

"Появившиеся только в последнее время технологии нанопроизводства материалов позволяю наделять эти материалы уникальными оптическими свойствами, которые отсутствуют у материалов естественного происхождения. Созданное нами устройство и воспроизведенные при его помощи голографические изображения является лишь одной из демонстраций возможностей новой технологии, которая может быть использована в самых различных областях".

В настоящее время группа доктора Крука занимается улучшением разработанных технологий, изготовлением и испытаниями очередных опытных образцов голографических устройств. А данные исследования были проведены австралийцами при участии ученых из Национальной лаборатории Ок-Ридж, США, и Наньцзинского университета (Nanjing University), Китай.
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