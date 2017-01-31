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Citigroup откажется от операций по обслуживанию ипотеки

Сегодня, 20:35
Citigroup откажется от операций по обслуживанию ипотеки


Citigroup Inc. к концу 2018 года откажется от обслуживания ипотечных кредитов в рамках трансформации американского бизнеса в сфере ипотеки. Как говорится в пресс-релизе банка, ипотечное подразделение — CitiMortgage — сфокусируется на выдаче кредитов, пишет Интерфакс-Казахстан.

Такое решение, как ожидается, упростит операции Citigroup в сфере ипотечного кредитования, сократит расходы и улучшит рентабельность инвестированного капитала.

Банк продает компании New Residential Mortgage LLC права на обслуживание порядка 780 тыс. ипотечных кредитов. Совокупный непогашенный остаток этих займов составляет примерно 97 млрд долларов. Citigroup рассчитывает завершить сделку в первом полугодии 2017 года.


Citigroup откажется от операций по обслуживанию ипотеки

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«В течение последних нескольких лет мы достигли существенного прогресса в трансформации нашего бизнеса с целью обеспечения устойчивого роста, — отмечается в сообщении банка. — CitiMortgage остается важной частью обслуживания наших клиентов. Мы продолжим выдачу кредитов нынешним и будущим клиентам».

В сообщении банка отмечается, что сделка сократит его доналоговую прибыль примерно на 400 млн долларов в первом квартале 2017 года, однако с 2018 года начнет позитивно сказываться на показателях Citigroup.

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