Компания Boeing представляет легкий космический скафандр следующего поколения

Вчера, 09:05В момент, когда новый космический корабль CST-100 Starliner компании Boeing отправится в космос в 2018 году, его экипаж будет выглядеть более элегантно, нежели астронавты НАСА, летавшие на космических кораблях предыдущих поколений. Недавно компания представила вниманию общественности разработанный ее специалистами космический скафандр Boeing Blue, в который будут одеты астронавты, отправляющиеся на борт Международной космической станции (МКС) на корабле CST-100. Помимо некоторой доли элегантности, этот скафандр включает в себя множество технологических новшеств, которые призваны увеличить комфорт и обеспечить лучшую защиту космических путешественников.Скафандр Boeing Blue является легким скафандром и он не предназначен для осуществления продолжительных выходов в открытый космос. Он является заменой аварийных скафандров оранжевого цвета, которые в свое время носили члены экипажей космических Шаттлов. Этот скафандр предназначен для того, чтобы защитить человека в случае внезапной разгерметизации обитаемого отсека или в случае утечек каких-либо токсичных веществ.Согласно имеющейся информации, вес скафандра Boeing Blue на целых 60 процентов меньше веса оранжевых скафандров НАСА нынешнего поколения, он весит всего 5.4 килограмма по сравнению с 13.6 килограммами соответственно.. Столь значительное сокращение веса было достигнуто за счет устранения твердого шлема и использования его "мягкой" версии, пристегиваемой при помощи специальной "молнии". Кроме этого, новый шлем оборудован более широким передним щитком, изготовленным из специального поликарбоната и обеспечивающим астронавту лучший обзор. Несмотря на "мягкую" конструкцию, новый шлем, как и шлемы старого образца, оборудован коммуникационными системами, позволяющими астронавту поддерживать контакт с другими членами экипажа и центром управления полетом.Под слоем декоративного синего покрытия скафандра скрывается оболочка из нескольких слоев специальных тканей, каждый из которых выполняет определенную функцию. К примеру, одна из этих оболочек обеспечивает герметичность, а вторая - управляет внутренней температурой, что избавляет от необходимости использования внешних систем для вентиляции и охлаждения тела астронавта в нормальном режиме. В области спины и поясницы в скафандр встроены компоненты, регулировка которых позволяет астронавту занять наиболее удобное положение и избавиться от затекания тела во время длительного нахождения в кресле космического корабля.Конструкция легких перчаток скафандра Boeing Blue была создана с учетом требований нынешнего "цифрового века". Их специальное покрытие позволяет астронавтам использовать любые электронные устройства, снабженные резистивными или емкостными сенсорными дисплеями."В разные времена мы видели скафандры разных размеров, типа и назначения, которые соответствовали своему времени и особенностям космического корабля" - рассказывает Крис Фергюсон (Chris Ferguson), бывший астронавт НАСА и нынешний директор группы Starliner Crew and Mission Systems, - "С этой точки зрения скафандр Boeing Blue полностью соответствует всем требованиям нынешнего времени и новейшему космическому кораблю CST-100".