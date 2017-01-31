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Компания Boeing представляет легкий космический скафандр следующего поколения

Вчера, 09:05
Компания Boeing представляет легкий космический скафандр следующего поколения


В момент, когда новый космический корабль CST-100 Starliner компании Boeing отправится в космос в 2018 году, его экипаж будет выглядеть более элегантно, нежели астронавты НАСА, летавшие на космических кораблях предыдущих поколений. Недавно компания представила вниманию общественности разработанный ее специалистами космический скафандр Boeing Blue, в который будут одеты астронавты, отправляющиеся на борт Международной космической станции (МКС) на корабле CST-100. Помимо некоторой доли элегантности, этот скафандр включает в себя множество технологических новшеств, которые призваны увеличить комфорт и обеспечить лучшую защиту космических путешественников.

Скафандр Boeing Blue является легким скафандром и он не предназначен для осуществления продолжительных выходов в открытый космос. Он является заменой аварийных скафандров оранжевого цвета, которые в свое время носили члены экипажей космических Шаттлов. Этот скафандр предназначен для того, чтобы защитить человека в случае внезапной разгерметизации обитаемого отсека или в случае утечек каких-либо токсичных веществ.

Компания Boeing представляет легкий космический скафандр следующего поколения


Согласно имеющейся информации, вес скафандра Boeing Blue на целых 60 процентов меньше веса оранжевых скафандров НАСА нынешнего поколения, он весит всего 5.4 килограмма по сравнению с 13.6 килограммами соответственно.. Столь значительное сокращение веса было достигнуто за счет устранения твердого шлема и использования его "мягкой" версии, пристегиваемой при помощи специальной "молнии". Кроме этого, новый шлем оборудован более широким передним щитком, изготовленным из специального поликарбоната и обеспечивающим астронавту лучший обзор. Несмотря на "мягкую" конструкцию, новый шлем, как и шлемы старого образца, оборудован коммуникационными системами, позволяющими астронавту поддерживать контакт с другими членами экипажа и центром управления полетом.

Под слоем декоративного синего покрытия скафандра скрывается оболочка из нескольких слоев специальных тканей, каждый из которых выполняет определенную функцию. К примеру, одна из этих оболочек обеспечивает герметичность, а вторая - управляет внутренней температурой, что избавляет от необходимости использования внешних систем для вентиляции и охлаждения тела астронавта в нормальном режиме. В области спины и поясницы в скафандр встроены компоненты, регулировка которых позволяет астронавту занять наиболее удобное положение и избавиться от затекания тела во время длительного нахождения в кресле космического корабля.

Компания Boeing представляет легкий космический скафандр следующего поколения


Конструкция легких перчаток скафандра Boeing Blue была создана с учетом требований нынешнего "цифрового века". Их специальное покрытие позволяет астронавтам использовать любые электронные устройства, снабженные резистивными или емкостными сенсорными дисплеями.

"В разные времена мы видели скафандры разных размеров, типа и назначения, которые соответствовали своему времени и особенностям космического корабля" - рассказывает Крис Фергюсон (Chris Ferguson), бывший астронавт НАСА и нынешний директор группы Starliner Crew and Mission Systems, - "С этой точки зрения скафандр Boeing Blue полностью соответствует всем требованиям нынешнего времени и новейшему космическому кораблю CST-100".

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