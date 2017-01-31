Новости / KnowHow

Медикам впервые удалось победить рак при помощи генно-модифицированных донорских иммунных клеток

Вчера, 09:05
Медикам впервые удалось победить рак при помощи генно-модифицированных донорских иммунных клеток


Группа медиков из больницы Грейт Ормонд Стрит (Great Ormond Street Hospital), Лондон, впервые в истории медицины успешно использовала генетически модифицированные донорские иммунные клетки для того, чтобы побороть лейкемию у двух детей, возрастом 11 и 16 месяцев. Использованная медиками технология является расширением стандартной клеточной терапии и в ней используются недорогие донорские универсальные клетки, которые могут быть получены и использованы в любой момент времени.

Разработанная лондонскими медиками технология значительно опережает технологии клеточной терапии, разработанные и применяемые рядом компаний, включая Juno Therapeutics и Novartis. В технологиях этих компаний используются клетки, взятые из организма пациента. И для их использования требуется много времени на их отбор, генную модификацию и введение их обратно в организм пациента.

В своей работе британские медики использовали Т-клетки типа CAR-T, "вечноголодные" клетки-хищники, являющиеся "боевыми единицами" иммунной системы, которые после соответствующих генных модификаций нападают только на клетки, пораженные лейкемией или другими онкологическими заболеваниями. Донорские клетки были подвержены в общей сложности четырем генетическим модификациям, две из которых проводятся при помощи технологии редактирования генома TALENs. Одна из этих модификаций лишает донорскую клетку способности нападать на нормальные клетки тела другого человека, а вторая направляет их "агрессию" строго на раковые клетки.

Несмотря на столь грандиозный успех, в медицинском мире нашлись скептики, которые ставят под сомнение все сделанное британцами. "Оба вылеченных ребенка прошли перед этим стандартный курс химиотерапии" - рассказывает Штефан Групп (Stephan Grupp), директор отделения иммунотерапии Детской больницы Филадельфии, - "Поэтому в данном случае не имеется никаких убедительных доказательств высокой эффективности нового метода. Конечно, было бы замечательно, если бы этот метод оказался рабочим, но нам еще только предстоит убедиться в этом в ближайшем будущем".

Права на новую технологию клеточной терапии были переданы биотехнологической компании Cellectis, а выпуском препаратов занимаются фармацевтические компании Servier и Pfizer. "Любой пациент может получить немедленное лечение при помощи нашего нового метода. В других методах неизбежно возникает задержка, необходимая для взятия, генетической обработки и обратного введения собственного клеточного материала пациенту" - рассказывает Джулианна Смит (Julianne Smith), вице-президент компании Cellectis, курирующий направление развития технологий на базе CAR-T клеток, - "В нашем случае кровь, взятая у донора, может быть превращена в сотни доз, сразу готовых к употреблению. Мы оцениваем, что стоимость производства одной дозы будет составлять 4 тысячи долларов, что гораздо меньше суммы в 50 тысяч, требующихся на получение дозы из собственных клеток пациента".
  • Просмотров: 0
Похожие материалы
  • Технология редактирования генома CRISPR/Cas9 была впервые испытана на человеке Технология редактирования генома CRISPR/Cas9 была впервые испытана на человеке
  • Ученые научились управлять превращением стволовых клеток при помощи единственных молекул Ученые научились управлять превращением стволовых клеток при помощи единственных молекул
  • Ученые разработали способ извлечения Ученые разработали способ извлечения "воспоминаний" из ДНК клеток организма человека
  • Генетически Генетически "обученные" клетки иммунной системы - самый перспективный метод борьбы с раком
  • Впервые в истории клетки с отредактированным геномом были успешно использованы для борьбы с раком Впервые в истории клетки с отредактированным геномом были успешно использованы для борьбы с раком
    • Отзывы читателей
    Shell продает нефтегазовые активы в Северном море Shell продает нефтегазовые активы в Северном море Государство Вчера, 20:38
    Deutsche Bank оштрафован на $425 млн за зеркальные сделки Deutsche Bank оштрафован на $425 млн за зеркальные сделки Государство Вчера, 20:37
    Snapchat планирует провести IPO на NYSE Snapchat планирует провести IPO на NYSE Государство Вчера, 20:37
    Citigroup откажется от операций по обслуживанию ипотеки Citigroup откажется от операций по обслуживанию ипотеки Государство Вчера, 20:35
    Amazon выходит на рынок морских грузоперевозок Amazon выходит на рынок морских грузоперевозок Государство Вчера, 20:15
    Медикам впервые удалось победить рак при помощи генно-модифицированных донорских иммунных клеток Медикам впервые удалось победить рак при помощи генно-модифицированных донорских иммунных клеток KnowHow Вчера, 09:05
    Компания Boeing представляет легкий космический скафандр следующего поколения Компания Boeing представляет легкий космический скафандр следующего поколения KnowHow Вчера, 09:05
    Австралийцы разработали самое высококачественное на сегодняшний день голографическое устройство Австралийцы разработали самое высококачественное на сегодняшний день голографическое устройство KnowHow Вчера, 09:04
    Аким ЗКО пересел на автомобиль за 56 млн тенге Аким ЗКО пересел на автомобиль за 56 млн тенге Государство Вчера, 02:27
    Toyota утратила первенство по продажам автомобилей Toyota утратила первенство по продажам автомобилей Государство Вчера, 02:26
    Smart Astana готовит 11 проектов для комфорта горожан Smart Astana готовит 11 проектов для комфорта горожан Государство Вчера, 02:22
    Альнур Ермагамбетов стал и.о. председателя правления НИТ Альнур Ермагамбетов стал и.о. председателя правления НИТ Государство Вчера, 02:16
    Apple потеряла первое место по продажам в Китае Apple потеряла первое место по продажам в Китае Государство Вчера, 02:13
    Ученым впервые в истории удалось получить металлическую форму водорода Ученым впервые в истории удалось получить металлическую форму водорода KnowHow 30-01-2017, 09:05
    Ученые создали странный вид полусинтетической жизни, в ДНК которой насчитывается три пары оснований Ученые создали странный вид полусинтетической жизни, в ДНК которой насчитывается три пары оснований KnowHow 30-01-2017, 09:04
    Hebocon - соревнования среди наихудших в мире роботов Hebocon - соревнования среди наихудших в мире роботов KnowHow 30-01-2017, 09:04
    Компания Джека Ма купит MoneyGram Компания Джека Ма купит MoneyGram Государство 30-01-2017, 08:25
    Китай временно закрыл границу с Казахстаном Китай временно закрыл границу с Казахстаном Государство 30-01-2017, 08:22
    Как можно распознать фальшивые тенге Как можно распознать фальшивые тенге Государство 30-01-2017, 08:20
    Атлетическая деревня превратится в новый микрорайон Атлетическая деревня превратится в новый микрорайон Государство 30-01-2017, 08:17