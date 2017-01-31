Smart Astana готовит 11 проектов для комфорта горожан

Сегодня, 02:22

Smart Astana готовит к реализации в 2017 году 11 проектов для комфорта горожан. Все проекты направлены на повышение уровня обслуживания городских служб и коммунальных предприятий, открытости акимата, построения открытого диалога между властью и жителями, создания комфорта для жителей столицы и безопасности. Об этом стало известно в ходе совещания по реализации данных программ, сообщает пресс-служба главы столицы.



В информации указывается, что финансирование проектов будет ориентировано на ГЧП или частные инвестиции. Большинство из них — отечественные компании.

Smart Astana — это концепция по трансформации Астаны в «глобальный умный город», который охватывает все области жизнедеятельности столицы. Сейчас над важными направлениями работает АО «Астана Innovations» совместно с отраслевыми управлениями акимата.