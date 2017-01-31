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Snapchat планирует провести IPO на NYSE

Сегодня, 20:37
Snapchat планирует провести IPO на NYSE


Компания Snap, управляющая сервисом Snapchat, собирается провести IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), сообщает CNBC со ссылкой на источники.
Как отмечают источники, Snap планирует провести размещение уже в марте. Капитализация компании при этом может быть оценена в 25 млрд долларов. Организаторами размещения станут Morgan Stanley и Goldman Sachs, букраннерами будут JPMorgan, Deutsche Bank, Allen & Co., Barclays и Credit Suisse, пишет издание vedomosti.ru.


Snapchat планирует провести IPO на NYSE

Мессенджер Snapchat может выпустить акции

Ранее американские СМИ писали, что размещение Snap может стать крупнейшим по размеру IPO высокотехнологической компании в США после размещения Facebook в 2012 году и в мире — после IPO Alibaba в 2014 году.

В настоящий момент количество активных пользователей мессенджера по обмену фотографиями и видеороликами Snapchat превышает 150 млн. Компания планирует заработать на рекламе в 2016 году больше 350 млн против 59 млн долларов рекламной выручки в 2015 году, сообщали ранее СМИ.

Исследователи из eMarketer прогнозируют выручку стартапа в 2017 году на уровне 1 млрд долларов, что на 150% больше показателя прошлого года.

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