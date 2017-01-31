Snapchat планирует провести IPO на NYSE

Сегодня, 20:37

Компания Snap, управляющая сервисом Snapchat, собирается провести IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), сообщает CNBC со ссылкой на источники.

Как отмечают источники, Snap планирует провести размещение уже в марте. Капитализация компании при этом может быть оценена в 25 млрд долларов. Организаторами размещения станут Morgan Stanley и Goldman Sachs, букраннерами будут JPMorgan, Deutsche Bank, Allen & Co., Barclays и Credit Suisse, пишет издание vedomosti.ru.

Мессенджер Snapchat может выпустить акции

Ранее американские СМИ писали, что размещение Snap может стать крупнейшим по размеру IPO высокотехнологической компании в США после размещения Facebook в 2012 году и в мире — после IPO Alibaba в 2014 году.

В настоящий момент количество активных пользователей мессенджера по обмену фотографиями и видеороликами Snapchat превышает 150 млн. Компания планирует заработать на рекламе в 2016 году больше 350 млн против 59 млн долларов рекламной выручки в 2015 году, сообщали ранее СМИ.

Исследователи из eMarketer прогнозируют выручку стартапа в 2017 году на уровне 1 млрд долларов, что на 150% больше показателя прошлого года.