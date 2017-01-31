Toyota утратила первенство по продажам автомобилей

Сегодня, 02:26

За 2016 год Toyota продала 10,175 млн автомобилей во всем мире, сообщает АР со ссылкой на отчет корпорации. Продажи Volkswagen за минувший год составили 10,310 млн машин. Таким образом, Toyota уступила германской компании, пишет издание vedomosti.ru.



Отметим, что General Motors раскроет свои данные на следующей неделе. Если ее продажи будут меньше, чем у Volkswagen, германский автопроизводитель впервые займет первое место в мире, несмотря на «дизельгейт». Продажам VW помог сильный спрос в Китае.

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В 2015 году GM продала рекордные для себя 9,8 млн машин. Toyota со всеми подразделениями, включая Hino Motors и Daihatsu Motor, продала 10,15 млн машин. В первой половине 2015 года к победе шел Volkswagen, но его позиции подорвал «дизельгейт». Его годовые продажи составили 9,9 млн машин, что было на 2% меньше, чем в 2014 году.

Toyota Motor лидировала по продажам автомобилей последние четыре года. В 2011 году она уступила первенство General Motors, поскольку производство пострадало из-за землетрясения и цунами в Японии. До 2008 года в течение более 70 лет на мировом рынке лидировала GM.