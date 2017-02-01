Амнистирован бывший заместитель акима Караганды

Сегодня, 20:18

В Караганде амнистировали одного из фигурантов дела экс-премьер-министра Серика Ахметова — условно осужденного бывшего заместителя акима Караганды Мухтара Адамбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Служба пробации района им. Казыбек би Караганды обратилась с прошением применить акт амнистии в отношении Адамбекова. Постановлением Казыбекбийского районного суда от 30 января 2017 г. ходатайство удовлетворено. На основании Закона РК „Об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК“ Адамбеков освобожден от исполнения наказания в виде двух лет лишения свободы условно», — сказали в канцелярии райсуда.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть опротестовано либо обжаловано в апелляционной инстанции. Напомним, экс-заместитель акима Караганды Адамбеков изначально обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 307 ч. 4 УК РК, в редакции 1997 г.). В судебном процессе на стадии прений гособвинение переквалифицировало действия подсудимого на ч. 2 ст. 3101 УК РК -«Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности». Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области от 11 декабря 2015 г. Мухтар Адамбеков осужден к двум годам лишения свободы условно. Как уже сообщалось, осужденному за коррупцию к 8 годам заключения экс-премьер-министру Серику Ахметову по амнистии сократили срок наказания. Абайский районный суд удовлетворил ходатайство в отношении Серика Ахметова о сокращении неотбытой части наказания на ¼ часть на день введения в действие Закона РК «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК».

Напомним, групповое уголовное дело по обвинению в коррупции в отношении экс-премьер-министра Серика Ахметова, бывших чиновников и предпринимателей рассматривал специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области. Всего на скамье подсудимых был 21 человек. Оглашение приговора состоялось 11 декабря 2015 года. Серика Ахметова приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 5 лет. Апелляционная судебная коллегия Карагандинского областного суда своим постановлением от 14 марта 2016 г. изменила приговор суда первой инстанции, облегчив наказание многим фигурантам. В частности, Серику Ахметову снизили срок до 8 лет заключения.