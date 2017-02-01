Apple заявила о рекордной выручке за квартал

Сегодня, 20:27

Компания Apple получила рекордную выручку за финансовый квартал, говорится в заявлении корпорации. Согласно финансовым показателям квартала, который закончился 31 декабря 2016 года, компания заработала 78,4 млрд долларов, пишет РБК.



«Мы очень рады сообщить, что по итогам праздничного квартала Apple получила крупнейшую в истории компании квартальную выручку», — заявил глава компании Тим Кук. Он также добавил, что компания продала «больше iPhone, чем когда-либо ранее», и «поставила рекорд по выручке за IPhone, сервисы, Mac и Apple Watch».

Apple потеряла первое место по продажам в Китае

За аналогичный период 2016 года выручка компании составила 75,9 млрд долларов, отмечается в сообщении.

В следующем квартале компания ожидает выручку в размере 5153,5 млрд долларов.

В ноябре 2016 года стало известно, что компания Apple по итогам третьего квартала получила 91% операционной прибыли на мировом рынке смартфонов. В денежном эквиваленте прибыль компании составила 8,2 млрд долларов.