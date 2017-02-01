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Когда состоится открытие ТРЦ MEGA Silk Way?

Вчера, 13:24
Mega Center Management завершает процесс подписания договоров аренды помещений в торгово-развлекательном центре MEGA Silk Way
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