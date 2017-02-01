Tyer Wind - ветряной генератор, который размахивает лопастями, как птица - крыльями

Вчера, 09:03Ветряные генераторы, кажется, уже давным-давно приобрели свой традиционный вид, который считается самой оптимальной конструкцией. Однако у инженеров, работающих в данной области, есть множество новых идей, некоторые из которых способны удивить нас достаточно сильно. К такой идее можно смело отнести новый ветрогенератор, созданный компанией Tyer Wind из Туниса. Этот генератор, вместо совершения вращательных движений, машет своими "крыльями", подражая движениям крыльев птички колибри. А его достаточно компактная конструкция идеально подходит для организации снабжения электрической энергией даже небольших жилых домов.Разработчиком конструкции ветрогенератора Tyer Wind является Анис Аоуйни (Anis Aouini). И, следует отметить, что это далеко не первая его "парадоксальная" конструкция. В 2012 году его компания Saphon Energy создала турбину Saphonian, которая не имеет традиционных лопастей. А на сей раз Анис Аоуйни обратил свое внимание на одного из самых эффективных "летунов" в природе - на птичку колибри, способную зависать на одном месте на достаточно продолжительное время. Изучив принципы полета колибри и траектории движения крыльев этой маленькой птички, Аоуйни разработал конструкцию высокоэффективного ветрогенератора, который позволяет преобразовывать линейное движение ветра во вращательное движение, передающееся на вал электрогенератора.Два крыла турбины Tyer Wind, изготовленные из углеродистого волокна, имеют длину 1.6 метра. А полный "размах крыльев" этого генератора составляет 3.56 метра. При этом, область пространства, занимаемого генератором Tyer Wind, меньше области, требующейся для традиционного ветрогенератора сопоставимой мощности, которая в данном случае составляет 1 кВт.Согласно имеющейся информации ветрогенератор Tyer Wind создает меньше шума по сравнению с традиционными генераторами. Кроме этого, он более безопасен для окружающей среды и не представляет угрозы для пролетающих мимо птиц. Конструкция ветрогенератора допускает увеличение его габаритов и мощности до уровня, необходимого для объединения ветрогенераторов в электростанции, располагаемые на суше или в море.Компания Tyer Wind уже создала несколько опытных образцов ветрогенераторов новой конструкции, которые проходят сейчас программу всесторонних испытаний. Во время испытаний оценивается энергетическая эффективность, аэродинамическое поведение, надежность конструкции генератора и мачты. Пока еще компания не опубликовала никаких данных, касающихся ключевых характеристик их генератора. Вероятно, это будет сделано по завершению испытаний и тогда же, возможно, станет известна ориентировочная стоимость турбин Tyer Wind небольших габаритов для личного использования.