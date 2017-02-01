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Volkswagen заплатит за дизельгейт еще $1,26 млрд

Сегодня, 20:29
Volkswagen заплатит за дизельгейт еще $1,26 млрд


Автоконцерн Volkswagen, обвиняемый регуляторами США в занижении выбросов трехлитровых дизелей, согласился израсходовать 1,26 млрд долларов на изменения в конструкцию автомобилей или выкуп их у американских автовладельцев. Об этом свидетельствуют документы, поданные Volkswagen в суд, пишет издание vedomosti.ru.

Если суд утвердит предложения автогиганта, он выкупит 20 тыс. сравнительно старых автомобилей, на которых невозможна замена комплектующих, заменит детали еще в 60 тыс. машин. Если же регуляторы не примут предложение, компании придется потратить порядка 4 млрд долларов на выкуп всех автомобилей.

Компания считает, что переоборудование каждого из ее автомобилей с дизельным двигателем объемом 3 л будет стоить от 7 тыс. до 16 тыс. долларов. Если же владелец предпочтет, чтобы Volkswagen выкупил у него машину, то в добавок к ее рыночной цене он получит еще и компенсацию в размере 7,5 тыс. долларов.


Volkswagen заплатит за дизельгейт еще $1,26 млрд

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Кроме того, германская компания Robert Bosch, поставлявшая детали для заводов Volkswagen, согласилась израсходовать 327,5 млн долларов на выплату компенсаций американским автовладельцам.

Ранее Volkswagen согласовал программу урегулирования претензий к автомобилям с двухлитровыми дизелями в объеме 10,03 млрд долларов. Она затронет порядка 500 тыс. машин.

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