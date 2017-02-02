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72% алматинцев считают, что Универсиада — это праздник для всех

Сегодня, 14:20
72% алматинцев считают, что Универсиада — это праздник для всех


Большинство опрошенных (68%) испытывают положительные эмоции в связи с проведением Универсиады в Алматы, они говорят о чувстве гордости, радости за страну. Для 72% Универсиада — это праздник для всех, а также дополнительные возможности для бизнеса, 40% — что это праздник для избранных; 7% алматинцев считают, что это «лишняя трата денег», 42% уверены, что это стресс для населения города.

Таковы результаты опроса, проведенного Казахстанской Ассоциацией профессиональных исследователей общественного мнения и рынка (КАПИОР). Ассоциация до начала Универсиады провела первую волну опроса мнения алматинцев о предстоящей зимней Универсиаде-2017.

Около половины населения не знает атрибутов Универсиады: внешнего вида формы казахстанских спортсменов, дизайн медалей, сувениры и даже символики. Только 31% смогли правильно назвать символ Универсиады — сокол Сункар.

Значительная часть жителей и гостей города Алматы считает, что информирование о проведении Универсиады было недостаточным, особенно о планируемых акциях (56,0%), о знаменитых спортсменах и командах (42,0%), о расписании, транспорте, ценах и условиях посещения мероприятий Универсиады (38,8%).

Больше половины опрошенных жителей города Алматы предпочитают не посещать игры зимней Универсиады, а следить по интернету, телевизору, газетам.

Из множества мероприятий зимней Универсиады наиболее зрелищными, согласно проведенному опросу, будут: открытие (39%), фигурное катание (33%), прыжки с трамплина (25%), закрытие (22%), горнолыжный спорт (15%) и хоккей с шайбой (14%).

Алматинцы уверены в успешном выступлении казахстанской команды: 64% опрошенных верят в победу казахстанских спортсменов, считая их достаточно сильными соперниками других стран. 28,4% надеются, что Казахстан займет первое место в общем зачете. Самым известным спортсменом является Денис Тен.

Вторая волна опроса будет проведена сразу после Универсиады, чтобы узнать, как изменилось мнение алматинцев, в том числе относительно построенных объектов. В каждой волне опрашивается по 500 респондентов методом личного интервью.

КАПИОР объединяет крупнейшие исследовательские компании: BRIF Research Group, ЦИОМ, BISAM Central Asia, SANGE Research Center, ISAS, GfK Kaskhstan, Elim, Alvin Market.

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