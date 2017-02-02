«Дочка» Казкома нарастит уставный капитал

Сегодня, 14:20

Москоммерцбанк планирует нарастить уставный капитал на 20 млн долларов. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на сайт банка.

«Москоммерцбанк» приступил к процедуре увеличения уставного капитала.

«Размещаемые в рамках дополнительной эмиссии акции на сумму, эквивалентную 20 млн. долларов, будут приобретены единственным акционером банка — Казкоммерцбанком посредством мены требований по субординированному депозиту на простые акции Москоммерцбанка. Соответствующее решение было принято советом директоров головного банка ранее», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе Казкоммерцбанк подал в банк России ходатайство о получении соответствующего согласия.

«Таким образом, Москоммерцбанк дополнительно получит в капитал около 1,2 млрд рублей, что придаст дополнительный импульс новым направлениям деятельности банка. Это позволит активно развивать обслуживание корпоративных клиентов и предприятий малого и среднего бизнеса», — говорится в сообщении.

Напомним, что в сентябре 2016 года Москоммерцбанк был докапитализрован на 1,4 млрд рублей и в настоящий момент капитал составляет более 2 млрд 843 млн рублей.