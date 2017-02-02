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Google обогнала Apple и стала самым дорогим брендом в мире

Сегодня, 14:38
Google обогнала Apple и стала самым дорогим брендом в мире


Американские компании занимают первые пять мест в рейтинге самых дорогих брендом в мире, свидетельствуют результаты ежегодного исследования консалтинговой фирмы Brand Finance.

При этом на первую позицию вышла интернет-компания Google, стоимость бренда которой увеличилась за минувший год почти на четверть и достигла 109,47 млрд долларов. Бренд Apple подешевел примерно на 27%, до 107,141 млрд долларов, в результате чего он опустился на второе место в рейтинге. На третьем остался интернет-ритейлер Amazon.com, стоимость бренда которого оценивается в 106,396 млрд долларов (рост на 53%), пишет Интерфакс-Казахстан.

Телекоммуникационная компания AT&T подорожала более чем на 45%, до 87,016 млрд долларов, и поднялась до четвертой строчки списка по сравнению с шестой позицией в 2015 году. На пятое место с четвертого опустилась Microsoft, несмотря на то, что стоимость бренда выросла более чем на 13% - до 76,265 млрд долларов. На шестой строке находится первая неамериканская компания — южнокорейский производитель электроники Samsung (66,219 млрд долларов, рост на 13%).

Далее вновь следуют представители американского бизнеса Verizon (65,875 млрд долларов), Walmart (62,211 млрд долларов) и Facebook (61,998 млрд долларов). Крупнейший китайский банк Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) замыкает десятку лидеров с показателем 47,832 млрд долларов.

Среди европейских компаний наивысшее место занимает BMW. Германский автоконцерн находится на 17-й позиции против 15-й в 2015 году, стоимость его бренда оценивается в 37,124 млрд долларов.

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