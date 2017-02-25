Биржевой курс биткоина обновил исторический максимум

25-02-2017, 08:15

Биржевой курс биткоина в пятницу, 24 февраля, пробил исторический максимум и составил 1183,68 доллара по состоянию на 13:04 аст. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи itBit, пишет РБК.



Курс биткоина к доллару получил толчок к росту на утренних торгах, когда его стоимость к доллару держалась выше 1000 долларов, сообщается на сайте CoinDesk. Стоимость криптовалюты стала подниматься в 09:00 аст, когда составила oколо 1100 долларов, и сейчас продолжает держаться выше этого уровня.

Курс биткоина упал более чем на 20%

По данным CoinDesk, толчком для ростка курса биткоина стали позитивные ожидания трейдеров. По их предположениям, комиссия по ценными бумагам и биржам США одобрит первый в мире ETF-биткоин-фонд. Такое решение должно быть принято до 11 марта.

В начале января биржевой курс биткоина впервые с 2013 года превысил 1000 долларов. Тогда, 29 ноября, курс криптовалюты составлял 1242 доллара. После этого курс биткоина резко упал.