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Boeing в 2018 году откроет свой первый завод в Европе

25-02-2017, 08:32
Boeing в 2018 году откроет свой первый завод в Европе


Boeing планирует в 2018 году открыть завод в Шеффилде, на севере Англии. Он станет первым европейским заводом для компании. Об этом сообщает Bloomberg.

Как передает РБК, новый завод обойдется Boeing в $25 млн и будет специализироваться на системах привода, которые отвечают за работу закрылок. В частности, на нем будут производиться комплектующие для ближнемагистрального Boeing 737 и широкофюзеляжных Boeing 777.

В компании создание завода объяснили необходимостью увеличения производства собственных систем привода. Это поможет повысить эффективность производства, усилить контроль качества и снизить стоимость логистической цепочки, говорится в заявлении компании.

«Наше решение открыть в Великобритании производство дорогих компонентов это качественное изменение в сотрудничестве и пример дальнейших планов Boeing здесь развиваться», — заметил президент Boeing Europe Майкл Артур.

Всего у Boeing 2 тыс. сотрудников в Великобритании, однако они не заняты на производстве, отмечает Bloomberg.

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