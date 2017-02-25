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Разработана технология, позволяющая измерять ритм сердцебиения человека, снятого на видео

25-02-2017, 10:35
Разработана технология, позволяющая измерять ритм сердцебиения человека, снятого на видео


Специалисты компании Panasonic Corp разработали технологию, получившую название "Contactless Vital Sensing" и позволяющую с достаточно высокой точностью измерить ритм сердцебиения человека, снятого на видео. Данная технология позволит дистанционным и бесконтактным образом определить нагрузку, испытываемую спортсменом или человеком, выполняющим тяжелую работу. Кроме этого, новая технология может стать частью системы дистанционного контроля состояния здоровья людей, находящихся в медицинских учреждениях или проходящих курс лечения в домашних условиях.

Измерение ритма сердцебиения основано на измерении коэффициента отражения кожи человека. Этот коэффициент изменяется на достаточно значительную величину вследствие периодического расширения кровеносных сосудов, которое, как легко догадаться, соответствует ритму биения сердца. "Ритм биения сердца можно определить не только по лицу человека, но и по любому участку тела, где видно открытую кожу" - пишут представители компании Panasonic, - "Просто по лицу это делать удобнее, так как оно, лицо, всегда находится в кадре".

Для работы технологии "Contactless Vital Sensing" не требуется использования какой-либо специальной камеры, Здесь вполне достаточно веб-камеры со средними возможностями и разрешающей способностью. "Тем не менее, даже средненькая веб-камера уже может обеспечить точность измерения ритма сердцебиения, сопоставимую с точностью медицинских приборов".

Руководство компании Panasonic планирует сделать технологию "Contactless Vital Sensing" коммерчески доступной в 2018 году. И в дополнение к ее использованию в спортивной области, данная технология может использоваться для контроля состояния сотрудников call-центров, в медицине и диагностике, в системах "умных" автомобилей, которые не дадут заснуть водителю, и в ряде других областей.
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