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Tesla остается убыточной компанией

25-02-2017, 08:28
Tesla остается убыточной компанией


Американский автопроизводитель Tesla Motors Co. зафиксировал чистый убыток в IV квартале из-за быстрого роста затрат. Пока в истории компании было всего два прибыльных квартала, включая июль-сентябрь 2016 года, пишет Интерфакс-Казахстан.

Вместе с тем глава компании Илон Маск сообщил, что подготовка к началу серийного производства ожидаемых седанов Tesla Model 3 идет в соответствии с графиком. Начало производства ожидается в июле, выход на коммерческие объемы — до конца сентября. В IV квартале Tesla рассчитывает производить примерно 5 тыс. таких седанов в неделю, в течение 2018 года ожидается увеличение до 10 тыс. в неделю, говорится в обращении компании к акционерам.

В ходе телеконференции Маск объявил, что в этом году Tesla будет искать дополнительное финансирование, хотя для запуска Model 3 денег достаточно.

«Думаю, имеет смысл привлечь капитал, чтобы снизить риски», — сказал он, не уточнив сроки и инструменты такого привлечения. Денежные запасы Tesla увеличились в IV квартале на 300 млн долларов и составили 3,4 млрд долларов на 31 декабря.


Tesla остается убыточной компанией

Tesla назвала сроки запуска серийного производства Model 3

Кроме того, Tesla подтвердила, что ее бывший финдиректор Дипак Ахуджа вернется в марте, заменив уходящего в отставку Джейсона Уилера.

В IV квартале Tesla получила рекордное число заказов на седаны Model S и внедорожники Model X. В первой половине 2017 года она намерена поставить от 47 тыс. до 50 тыс. таких автомобилей, по верхней границе рост по сравнению с тем же периодом 2016 года составит 71%.

Квартальная выручка Tesla увеличилась до 2,28 млрд с 1,21 млрд долларов годом ранее и была выше среднего прогноза Уолл-стрит, составлявшего 2,19 млрд долларов.

Вместе с тем Tesla получила скорректированный убыток в размере 69 центов на акцию, тогда как аналитики, опрошенные Thomson Reuters, в среднем ожидали убытка на уровне 43 цента на акцию. Чистый убыток уменьшился втрое — с 2,44 до 0,78 доллара на акцию, или с 320,4 млн до 121,3 млн долларов.

По итогам 2016 года Tesla зафиксировала чистый убыток в размере почти 675 млн долларо, или 4,68 долара на акцию. Годовая выручка подскочила на 73%, до 7 млрд при ожидавшихся 6,9 млрд долларов.

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