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Визы в Египет подорожают более чем в два раза

25-02-2017, 08:27
Визы в Египет подорожают более чем в два раза


Египет повысил стоимость въездных виз в страну с 25 до 60 долларов. К исполнению соответствующего указания властей уже приступил международный аэропорт Каира, пишет «Коммерсант».

В качестве одной из причин увеличения сбора при получении разрешения на въезд называется снижение обменного курса египетского фунта и проблемы с экономикой.

По данным портала ExpatCairo, распоряжение о повышении стоимости виз 16 февраля выпустил министр внутренних дел Египта Магди Абдель Гаффар. Глава МВД ввел новые правила пребывания иностранцев на территории страны, повысив сбор при получении документов на въезд как для туристов, так и для дипломатов. 23 февраля распоряжение утвердил МИД Египта.

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