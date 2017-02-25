В совете директоров Банка ЦентрКредит изменения

25-02-2017, 08:12

Согласно решения собрания акционеров Банка ЦентрКредит от 21 февраля 2017 года независимым директором, членом совета директоров банка избран Kweon Hongju. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на KASE.

Также в сообщении банка подчеркивается, что совет директоров банка выглядит следующим образом: председатель совета директоров Байсеитов Бахытбек Рымбекович, член совета директоров — Ли Владислав Сединович, член совета директоров — Аманкулов Джумагелди Рахишевич, член совета директоров — Jeoung Sang-Kweon, член совета директоров, независимый директор — Claes Werner Frans Josef, член совета директоров, независимый директор — Kweon Hongju.