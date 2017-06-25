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Интеллектуальное программное обеспечение позволяет марсоходу Curiosity самостоятельно выбирать цели и проводить их исследования

25-06-2017, 11:00
Интеллектуальное программное обеспечение позволяет марсоходу Curiosity самостоятельно выбирать цели и проводить их исследования


Из-за ограниченной вычислительной мощности бортовых компьютеров и большого расстояния до Земли процесс исследования поверхности других планет и Марса в частности является сложным и очень медленным. На пути своего движения исследовательский аппарат делает серии снимков, которые затем передаются на Землю, а аппарат останавливается и ждет поступления дальнейших инструкций. Специалисты миссии на Земле производят анализ снимков, отбирают показанные на них объекты для дальнейшего их изучения и составляют программу, которая передается исследовательскому аппарату в виде набора команд. И естественно, что этот процесс прерывается в случае неудачного взаимного расположения Земли и исследуемой планеты или в случае когда аппарат находится на обратной стороне планеты.

Для решения описанной выше проблемы руководство НАСА привлекло специалистов из ряда научных и исследовательских учреждений, университетов из США, Дании, Франции и других стран. Эта объединенная группа совместными усилиями разработала комплекс интеллектуального программного обеспечения под названием Autonomous Exploration for Gathering Increased Science (AEGIS), назначением которого является предоставление аппарату свободы в выборе целей и проведении их исследований. И этот комплекс программ с большим успехом был опробован на небезызвестном марсоходе Curiosity, который находится сейчас на поверхности Марса.

Интеллектуальное программное обеспечение позволяет марсоходу Curiosity самостоятельно выбирать цели и проводить их исследования


Комплекс AEGIS был загружен в компьютеры марсохода Curiosity в мае 2016 года и он использовался 54 раза за последующие 11 месяцев. Программное обеспечение было ориентировано на управление инструментом марсохода ChemCam, лазерного химического анализатора. Этот инструмент работает, испаряя лучом мощного лазера небольшие частички на поверхности камней и производя дальнейший химический анализ облака газа путем лазерной спектрометрии.

При использовании системы AEGIS уровень научной ценности собранных данных составил 93 процента, что существенно выше 24 процентов, обеспечиваемых системой выбора случайных целей, которая использовалась ранее. Кроме этого, использование системы AEGIS позволило сэкономить массу времени, которое бы в обратном случае было потрачено впустую на ожидание поступления инструкций с Земли.

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