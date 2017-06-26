Астрономы ESO создали 3.3-гигапиксельное изображение, на котором показаны три области космоса, где идет интенсивное формирование новых звезд

Вчера, 09:04Астрономы Европейской южной обсерватории (ESO) создали новое 3.3-гигапиксельное изображение, на котором видно одновременно три необычайно красивых космических объекта - известную туманность Орла (Eagle Nebula), туманность Омега (Omega Nebula) и менее известную туманность под названием Sharpless 2-54. Конечное изображение является своего рода "мозаикой", составленной из сотен меньших 256-мегапиксельных снимков, которые были сделаны телескопом VLT Survey Telescope, расположенном в обсерватории Паранал (Paranal Observatory) в Чили.Туманность Sharpless 2-54 находится на удалении 7 тысяч световых лет от Земли в направлении созвездий Змеи и Стрельца. Эта туманность, как и две других, является огромным облаком космического газа и пыли, которое постепенно уплотняется и внутри которого начинают очень активно идти процессы формирования новых звезд. Интенсивный свет от недавно "родившихся" звезд освещает окружающую их материю туманности и взаимодействует с водородом, который в больших количествах входит в состав межзвездного газа. Это, в свою очередь, заставляет туманность испускать свет розоватого оттенка.Туманность Омеги расположена в левой части приведенного выше изображения, центр изображения занимает туманность Орла, а туманность Sharpless 2-54 занимает правую часть изображения.Из всех видимых на снимке туманностей самой известно, пожалуй, является туманность Орла. А известность ей принесли колонны из плотного газа и пыли, которые имеют название "Столпы сотворения". Поразительные по красоте снимки "Столпов сотворения" были сделаны в свое время при помощи космического телескопа Hubble Space Telescope и ряда других астрономических инструментов.Приведенное выше изображение можно увидеть в разных вариантах качества на официальном сайте Европейской южной обсерватории по этому адресу. Предупредим сразу, что оригинальное изображение в его полной разрешающей способности имеет объем в 9.2 ГБ. А ниже можно просмотреть видеоролик, на котором демонстрируются самые интересные моменты и особенности туманностей, фигурирующих на изображении.