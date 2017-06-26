Брюссель продлил санкции против России

Вчера, 00:26

В ходе саммита в Брюсселе лидеры стран Евросоюза договорились продлить санкции в отношении России на полгода. Как сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск на своей странице в Twitter, Россия недостаточно придерживается Минских соглашений, пишет vestifinance.ru.



Санкционная политика Евросоюза в отношении России включает несколько направлений: визовые ограничения против ряда российских предпринимателей и чиновников, экономические санкции в отношении госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также санкции против Крыма.

Отметим, что в начале этой недели Европейский союз продлил ограничительные меры против Крыма и Севастополя. Решение было принято главами МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе. В заявлении пресс-службы Совета ЕС говорится, что санкционный режим против Крыма и Севастополя продлен до 23 июня 2018 года.

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При этом санкции были продлены без обсуждения, а заявление об этом было опубликовано еще до того, как министры 28 стран Евросоюза прибыли на встречу в Брюссель. Такое решение было согласовано в начале июня на встрече послов ЕС в Брюсселе.

Санкции в отношении Крыма включают в себя запрет на импорт крымских товаров в ЕС, запрет инвестиций на территории полуострова, который включает и приобретение недвижимости, финансирование компаний или предоставление услуг. Европейским судам также запрещено заходить в порты Крыма, если не будет экстренных ситуаций. Кроме того, в Крым запрещено экспортировать товары и технологии в области транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, нефтедобычи и нефтепереработки, добычи природных ресурсов, запрещено и оказание любых технических услуг компаниям, работающим в этих секторах.