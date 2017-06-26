Компания IBM приступает к созданию первого в своем роде нейроморфного суперкомпьютера

Вчера, 09:04Специалисты компании IBM, совместно со специалистами Научно-исследовательской лаборатории ВВС США, начали работы по созданию первой в мире крупномасштабной нейроморфной вычислительной системы TrueNorth Neurosynaptic System. Искусственная нейронная сеть, заключенная в недрах нового суперкомпьютера, будет работать на принципах, на которых работают реальные нейронные сети головного мозга, состоящие из нейронов и синапсов, и, естественно, этот новый суперкомпьютер станет "домом" для новой мощной системы искусственного интеллекта.Основой нового нейроморфного суперкомпьютера станут вычислительные узлы, в каждом из которых будет насчитываться по 64 нейроморфных процессора IBM TrueNorth. Каждый из этих узлов будет "держать" участок нейронной сети, состоящий из 64 миллионов искусственных нейронов и 16 миллиардов искусственных синапсов.Один узел будет размещен внутри стандартной серверной стойки типоразмера 4U, и восемь таких узлов позволят создать нейронную сеть, состоящую из 512 миллионов искусственных нейронов на одну стойку."Каждое ядро процессора TrueNorth станет частью единой распределенной нейронной сети, которая будет работать на основе возникающих в системе событий. Таким образом, каждый из чипов не будет нуждаться в генераторе тактовой частоты, как традиционные процессоры. И если один из процессоров выходит из строя, то вся остальная нейронная сеть продолжит функционировать в обычном режиме.Особо стоит отметить низкие энергетические "запросы" процессоров TrueNorth, которые на максимальной производительности потребляют всего 10 Ватт энергии, что сопоставимо с мощностью маленькой электрической лампочки из холодильника.С функциональной точки зрения система TrueNorth Neurosynaptic System будет универсальной масштабируемой платформой, позволяющей реализовывать два вида "параллелизма" обработки данных. В первом случае одна большая нейронная сеть сможет обрабатывать разнородные типы данных, черпаемых параллельно из различных хранилищ или различных источников. А во втором случае несколько нейронных сетей различной конфигурации смогут производить параллельную обработку одного и того же потока исходных данных.Пока еще точно неизвестно, задачи какого плана будут решать специалисты Научно-исследовательской лаборатории ВВС США при помощи нового "суперкомпьютерного мозга". "Система IBM TrueNorth Neurosynaptic System сможет эффективно заниматься преобразованием данных, таких, как изображения, видео и аудио, получаемых из разных источников, в том числе и распределенных систем датчиков, в режиме реального времени".