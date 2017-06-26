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Машины-монстры: OOCL Hong Kong - самый большой в мире контейнеровоз, площадь палубы которого равна площади четырех футбольных полей

Вчера, 09:04
Машины-монстры: OOCL Hong Kong - самый большой в мире контейнеровоз, площадь палубы которого равна площади четырех футбольных полей


Не так давно ошеломленные свидетели наблюдали, как в акваторию порта Хатчинсон, Филикстоу, Суффолк, Великобритания, входит огромное морское судно, OOCL Hong Kong, загруженное автомобилями, автозапчастями, одеждой, электрическими и другими товарами из Азии. Это судно, которое само весит 210 890 тонн, является самым большим на сегодняшний день судном-контейнеровозом, а площадь его главной палубы равна площади четырех футбольных полей.

Машины-монстры: OOCL Hong Kong - самый большой в мире контейнеровоз, площадь палубы которого равна площади четырех футбольных полей


Судно OOCL Hong Kong было построено на одной из верфей в Южной Корее, принадлежащей компании Samsung Heavy Industries. Длина судна составляет 400 метров, ширина - 58,8 метра, а на его палубе может разместиться 21 413 стандартных 12-метровых морских контейнеров.

В настоящее время судно OOCL Hong Kong курсирует в рамках логистической программы союза Ocean Alliance, в состав которой входит несколько крупнейших транспортных компаний, включая OOCL, CMA CGM, Cosco Shipping и Evergreen Line. В рамках этой программы OOCL Hong Kong будет курсировать по одному из 17 маршрутов, ведущих из Азии в Европу, Средиземноморье, Ближний Восток, и одному из 23 маршрутов из Азии в североамериканском направлении.

Машины-монстры: OOCL Hong Kong - самый большой в мире контейнеровоз, площадь палубы которого равна площади четырех футбольных полей


Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.
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