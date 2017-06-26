Moody’s впервые за два года повысил рейтинг Греции

Вчера, 00:13

В официальном сообщении Moody’s указывается, что долгосрочный кредитный рейтинг Греции повышен с Саа3 до Cаа2, прогноз положительный. Об этом передает РБК.

Moody’s изменило рейтинг Греции впервые с 2015 года, когда агентство дважды снижало этот показатель на фоне долгового кризиса и угрозы выхода страны из зоны евро.

В качестве объяснения такого шага агентство назвало выполнение греческим правительством обязательной программы реформ, которое должно в ближайшие дни позволить стране получить очередной транш на сумму в 8,5 млрд евро и выплатить часть долгов международным кредиторам. Кроме того, впервые после трех лет Греция может рассчитывать на экономический рост по итогам года.

Moody’s отметило, что греческому правительству удалось провести непопулярные меры, среди которых рост налогов, снижение пенсий, изменение трудового законодательства.

Также агентство отметило, что если в 2015 году стране угрожала политическая нестабильность и выход из зоны евро, то сейчас опросы общественного мнения демонстрируют поддержку основными политическими силами сохранения места в Евросоюзе.

В середине мая ужесточение мер финансовой экономии поддержали как депутаты от правящей в стране левой коалиции премьер-министра Алексиса Ципраса, так и представители оппозиции. При этом против голосования выступили 15 тысяч человек, устроивших в результате беспорядки возле здания парламента страны. Люди бросали бутылки с коктейлем Молотова, в ответ на что полиция применила слезоточивый газ.