В Южно-Казахстанской области создадут свыше 600 кооперативов

Вчера, 00:27

В этом году в Южно-Казахстанской области в рамках «Государственной программы развития АПК на 2017−2021 годы» создано 473 сельскохозяйственных кооперативов. В эти кооперативы объединились более 52 тысяч мелких крестьянских хозяйств.

Один из этих кооператив — «Ханшайым» в Казыгуртском районе. Товарищество занимается откормом крупнорогатого скота и реализацией мяса. В кооперативе, в который объединились 80 хозяйств, откармливают более 1000 голов КРС. Наряду с этим, в его собственности есть убойный пост на 50 голов и специальные склады.

Представитель кооператива Сырым Ертаев отметил, что благодаря доступному льготному кредитованию со стороны государства, появилась возможность увеличить экспорта мяса. Ведутся переговоры с Афганистаном и Узбекистаном.

Кроме того, члены кооператива готовят документы для получения льготных кредитов и субсидий со стороны государства.

Один из тех, кто стал членом кооператива «Ханшайым» Женис Сламбаев. Во дворе крестьянского хозяйства дома он содержит около 40 голов молодняка КРС. Если раньше он решал вопросы реализации мяса самостоятельно, то теперь с вступлением в кооператив, эта проблема решилась. Помимо этого, он получает субсидии со стороны государства — это 20 тыс. тенге на каждого быка. В дальнейшем поставлена цель — получить от имени кооператива кредит под 6%, тем самым увеличить поголовье скота до 100.



Еще один кооператив — «Каратас» в селе Шарапхана, которое занимается производством молочной продукции. Кооператив был создан в начале года, а на сегодняшний день в него входят 86 хозяйств. В распоряжении коллектива 700 голов КРС. Кооператив производит 1,2 тонны молока в сутки.

Отметим, что 30 членов кооператива через Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства получили льготные кредиты на сумму 130 млн тенге. На эти средства намерены закупить дойных коров. Также, в связи с увеличением объема продукции кооператив планирует приобрести емкость — двухтонный танкер для хранения молока.

В целом, до 2021 года почти 90 тысяч индивидуальных крестьянских хозяйств, планируют объединиться в 600 сельскохозяйственных кооперативов.