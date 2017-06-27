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Машины-монстры: ATLAS - самый большой на свете лазерный трехмерный принтер

27-06-2017, 08:04
Машины-монстры: ATLAS - самый большой на свете лазерный трехмерный принтер


Представители General Electric объявили о планах компании по созданию самого большого на свете лазерного порошкового трехмерного принтера. Это устройство будет разработано и изготовлено специалистами нового подразделения GE Additive, которое занимается технологиями аддитивного производства. Новый принтер, который получил кодовое название ATLAS, будет использовать порошки различных металлов, а объем его рабочей камеры составит один кубический метр.

Напомним нашим читателям, что технологии аддитивного производства, к которым относится и технология трехмерной печати, позволяют создавать практически любые предметы, к примеру, игрушки, узлы роботов, детали реактивных двигателей и даже здания целиком. Большинство из трехмерных принтеров работает, выдавливая расплавленную пластмассу или строительный раствор из сопла печатающей головки. Но принтеры, которые позволяют изготавливать изделия из металла, используют свет мощного лазера, который расплавляет металлический порошок и формирует деталь слой за слоем.

Технологии лазерно-порошковой трехмерной печати уже используются некоторое время для изготовления изделий, имеющих очень сложную форму. К примеру, специалисты НАСА при помощи трехмерных принтеров изготавливают детали для реактивных двигателей, которые затем успешно проходят испытания.

Машины-монстры: ATLAS - самый большой на свете лазерный трехмерный принтер


Конструкция нового трехмерного принтера базируется на конструкции принтера X LINE 2000R, разработанного компанией Concept Laser, которая была куплена компанией General Electric и стала частью отдела GE Additive. В качестве рабочего материала принтер ATLAS сможет использовать порошок титана, алюминия, железа и порошки, состоящие из смеси разных металлов. Первые опытные образцы новых принтеров будут способны создавать трехмерные объекты в камере, объемом в один кубический метр. Делать это они будут традиционным способом - путем последовательного наращивания слоев. Но тот принтер, который пойдет в массовое производство, будет отличаться от опытных образцов, у него появится еще одна степень свободы, что позволит увеличить скорость процесса печати.

Пока еще отсутствуют данные, касательно разрешающей способности нового принтера, но представители GE Additive вскользь упомянули, "что разрешающая способность нового принтера будет сопоставима или будет превосходить аналогичный параметр лучших из современных подобных принтеров".

Первые варианты принтеров ATLAS появятся уже к концу этого года и будут представлены общественности на выставке Formnext Show, которая будет проходить в ноябре этого года в Германии. А полностью рабочий окончательный вариант принтера появится на свет в 2018 году.

Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.

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