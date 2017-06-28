Barclays: Надо ввести биткоин в игру

Сегодня, 00:26

Британский банк Barclays обсуждает с регуляторами и финтехкомпаниями вопрос о том, как ввести криптовалюты «в игру», сообщает CNBC со ссылкой на слова главного исполнительного директора Barclays UK, пишет vestifinance.ru.



Главный исполнительный директор Barclays UK Ашок Васвани сообщил, что представители банка встречались с сотрудниками Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) для обсуждения вопроса о том, как можно сделать использование биткоина безопасным.

«Мы беседовали с несколькими компаниями в сфере финтеха, с ними мы и отправились в FCA поговорить о том, как, в принципе, возможно ввести в игру криптовалюты, причем не обязательно это должен быть строго биткоин. Очевидно, что это новая сфера, с которой мы должны быть осторожны. Но мы работаем в этом направлении», — сказал топ-менеджер Barclays.

Ашок Васвани не сообщил подробностей о том, какие конкретно виды имеет банк на биткоин. За последние годы банк активно вовлечен в сферу криптовалют и технологии блокчейн. В прошлом году Barclays объединил усилия с американским биткоин-стартапом Circle, запустив на территории Великобритании социальное платежное приложение, которое позволяет отправлять деньги, конвертируя фунты стерлингов в криптовалюту.

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Это первый в истории случай, когда какой-либо европейский банк позволил компании, занятой в индустрии цифровых валют, задействовать свою инфраструктуру. Приложение использует привязку дебетовых карт пользователей, а конвертация фиата в криптовалюту проходит без каких-либо комиссий.

Также в 2016 году Barclays при помощи технологической компании Wave провел аккредитив на 100 тыс. долларов в обеспечение экспорта партии масла и сыра ирландской компании Ornua в адрес сейшельской торговой компании. На проведение транзакции на платформе Wave ушло менее четырех часов. Раньше этот процесс занимал от семи до десяти дней из-за трудностей обработки документации, включая обмен оригиналами документов с помощью курьерских служб. Механизмы верификации блокчейна позволили провести все операции без сторонней проверки.

Зачастую некоторые банки с большой осторожностью относятся к тому, чтобы их организации как-либо были ассоциированы с биткоином. Все дело в не совсем чистой репутации криптовалют — известно, что их используют в том числе для торговли оружием, хакерским софтом, наркотиками в Dark web — теневом онлайн-рынке. Dark web представляет из себя специализированную группу сайтов, где личность каждого пользователя скрыта от власти, трекеров и правоохранительных органов.

Но, несмотря на запятнанную репутацию, биткоин достигает рекордных максимумов, хотя в последние дни цена чуть упала, и по-прежнему сохраняется волатильность. Поэтому регулирующие органы начинают интересоваться биткоином, чувствуя, что лучше вовремя обозначить рамки и правила игры на этапе становления криптовалюты, чем оказаться в ситуации упущенной выгоды и неконтролируемой ситуации.