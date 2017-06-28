Chocofamily приобрел Besmart.kz

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Интернет-холдинг Chocofamily приобрел 100% сервиса Besmart.kz и 40% в iDoctor.kz. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz.

Входящий в Chocofamily сервис коллективных покупок Chocolife.me купил своего ближайшего конкурента Besmart.kz. Объединенная компания теперь занимает более 95% на рынке купонных сервисов Казахстана.

«Главная цель этой сделки — увеличение ценности сервиса для пользователей и партнеров. Ранее пользователям Chocolife.me было доступно около 1000 эксклюзивных акций в день, пользователям Besmart.kz — около 400, теперь пользователям обоих сервисов доступны эксклюзивные предложения обеих витрин. Аналогично и с партнерами — мы прогнозируем рост их продаж примерно на 20% за счет размещения на обеих платформах одновременно», — комментирует партнер Chocofamily и директор Chocolife.me Геннадий Ким.

Сумма сделки не раскрывается — стороны связаны соглашением о конфиденциальности. Инвестиционная группа The FARM, ранее управлявшая Besmart.kz, считает сделку важной для развития Казнета.

«Besmart.kz — проект „Made in KZ“ и наш пример даст другим игрокам знак, что exit из бизнеса в нашем секторе реален и более того, это можно сделать без привлечения иностранных компаний. Для нашей инвестиционной группы и наших инвесторов — это отличная сделка и возврат вложенного капитала — резюмирует Рустам Халиков, управляющий партнер The FARM, — мы также продолжим развитие других сервисов в центрально-азиатском регионе. Уже с июля мы начнем активный поиск новых казахстанских стартапов».

Chocofamily планирует развивать оба бренда — Chocolife.me и Besmart.kz — аудитория сервисов отличается и хорошо друг друга дополняет. В частности, этой покупкой Chocolife.me откроет для себя рынок Шымкента. В Chocolife.me прогнозируют существенную синергию и рост рентабельности.

«Мы продолжаем консолидацию ключевых для нас секторов электронной коммерции, — говорит Рамиль Мухоряпов, основатель и CEO Chocofamily, — мы лидеры на рынке коллективных покупок и на рынке food-tech, у нас отличная рыночная позиция в сегменте е-тревел и рост более чем в 2 раза год к году. Мы также приобрели существенную долю в онлайн сервисе № 1 по записи к врачам — iDoctor.kz, и планируем существенный рост этого бизнеса на нашем трафике. Эти сделки соответствуют нашей стратегии по созданию е-коммерс холдинга № 1 в Казахстане и выходу на IPO к 2020 году».

Напомним, что в мае 2017 года входящий в Chocofamily сервис по заказу и доставке еды Chocofood.kz купил Foodpanda Kazakhstan. В результате сделки образовался игрок, который занимает более 70% казахстанского рынка по онлайн заказу еды из ресторанов, делающий более 1000 заказов в день. В конце апреля 2017 Chocofamily привлек более 2 млн. долларов инвестиций в капитал.