Новости / Государство

Chocofamily приобрел Besmart.kz

Сегодня, 00:38
Chocofamily приобрел Besmart.kz


Интернет-холдинг Chocofamily приобрел 100% сервиса Besmart.kz и 40% в iDoctor.kz. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz.

Входящий в Chocofamily сервис коллективных покупок Chocolife.me купил своего ближайшего конкурента Besmart.kz. Объединенная компания теперь занимает более 95% на рынке купонных сервисов Казахстана.

«Главная цель этой сделки — увеличение ценности сервиса для пользователей и партнеров. Ранее пользователям Chocolife.me было доступно около 1000 эксклюзивных акций в день, пользователям Besmart.kz — около 400, теперь пользователям обоих сервисов доступны эксклюзивные предложения обеих витрин. Аналогично и с партнерами — мы прогнозируем рост их продаж примерно на 20% за счет размещения на обеих платформах одновременно», — комментирует партнер Chocofamily и директор Chocolife.me Геннадий Ким.

Сумма сделки не раскрывается — стороны связаны соглашением о конфиденциальности. Инвестиционная группа The FARM, ранее управлявшая Besmart.kz, считает сделку важной для развития Казнета.

«Besmart.kz — проект „Made in KZ“ и наш пример даст другим игрокам знак, что exit из бизнеса в нашем секторе реален и более того, это можно сделать без привлечения иностранных компаний. Для нашей инвестиционной группы и наших инвесторов — это отличная сделка и возврат вложенного капитала — резюмирует Рустам Халиков, управляющий партнер The FARM, — мы также продолжим развитие других сервисов в центрально-азиатском регионе. Уже с июля мы начнем активный поиск новых казахстанских стартапов».

Chocofamily планирует развивать оба бренда — Chocolife.me и Besmart.kz — аудитория сервисов отличается и хорошо друг друга дополняет. В частности, этой покупкой Chocolife.me откроет для себя рынок Шымкента. В Chocolife.me прогнозируют существенную синергию и рост рентабельности.

«Мы продолжаем консолидацию ключевых для нас секторов электронной коммерции, — говорит Рамиль Мухоряпов, основатель и CEO Chocofamily, — мы лидеры на рынке коллективных покупок и на рынке food-tech, у нас отличная рыночная позиция в сегменте е-тревел и рост более чем в 2 раза год к году. Мы также приобрели существенную долю в онлайн сервисе № 1 по записи к врачам — iDoctor.kz, и планируем существенный рост этого бизнеса на нашем трафике. Эти сделки соответствуют нашей стратегии по созданию е-коммерс холдинга № 1 в Казахстане и выходу на IPO к 2020 году».

Напомним, что в мае 2017 года входящий в Chocofamily сервис по заказу и доставке еды Chocofood.kz купил Foodpanda Kazakhstan. В результате сделки образовался игрок, который занимает более 70% казахстанского рынка по онлайн заказу еды из ресторанов, делающий более 1000 заказов в день. В конце апреля 2017 Chocofamily привлек более 2 млн. долларов инвестиций в капитал.

  • Просмотров: 88
Похожие материалы
  • Получится ли запустить машину по подготовке IT-кадров? Получится ли запустить машину по подготовке IT-кадров?
  • Выход OneTwoTrip не изменил расклад сил на рынке Выход OneTwoTrip не изменил расклад сил на рынке
  • Наша цель - генерировать ресторанам столько прибыли, сколько они зарабатывают в залах Наша цель - генерировать ресторанам столько прибыли, сколько они зарабатывают в залах
  • Twitter приобрел долю в музыкальном сервисе Twitter приобрел долю в музыкальном сервисе
  • В Казахстане стартует Кибержума В Казахстане стартует Кибержума
    • Отзывы читателей
    Chocofamily приобрел Besmart.kz Chocofamily приобрел Besmart.kz Государство Сегодня, 00:38
    Facebook хочет запустить производство собственных телешоу Facebook хочет запустить производство собственных телешоу Государство Сегодня, 00:37
    Google оштрафован почти на 2,5 млрд евро Google оштрафован почти на 2,5 млрд евро Государство Сегодня, 00:31
    Barclays: Надо ввести биткоин в игру Barclays: Надо ввести биткоин в игру Государство Сегодня, 00:26
    Discovery признан лучшим буксировщиком десятилетия Discovery признан лучшим буксировщиком десятилетия Государство Сегодня, 00:25
    Машины-монстры: OOCL Hong Kong - самый большой в мире контейнеровоз, площадь палубы которого равна площади четырех футбольных полей Машины-монстры: OOCL Hong Kong - самый большой в мире контейнеровоз, площадь палубы которого равна площади четырех футбольных полей KnowHow 26-06-2017, 09:04
    Компания IBM приступает к созданию первого в своем роде нейроморфного суперкомпьютера Компания IBM приступает к созданию первого в своем роде нейроморфного суперкомпьютера KnowHow 26-06-2017, 09:04
    Астрономы ESO создали 3.3-гигапиксельное изображение, на котором показаны три области космоса, где идет интенсивное формирование новых звезд Астрономы ESO создали 3.3-гигапиксельное изображение, на котором показаны три области космоса, где идет интенсивное формирование новых звезд KnowHow 26-06-2017, 09:04
    В «Атамекене» обсудили проблемы строительной отрасли В «Атамекене» обсудили проблемы строительной отрасли Государство 26-06-2017, 00:41
    Google откажется от сканирования писем Google откажется от сканирования писем Государство 26-06-2017, 00:29
    В Южно-Казахстанской области создадут свыше 600 кооперативов В Южно-Казахстанской области создадут свыше 600 кооперативов Государство 26-06-2017, 00:27
    Брюссель продлил санкции против России Брюссель продлил санкции против России Государство 26-06-2017, 00:26
    Moody’s впервые за два года повысил рейтинг Греции Moody’s впервые за два года повысил рейтинг Греции Государство 26-06-2017, 00:13
    Интеллектуальное программное обеспечение позволяет марсоходу Curiosity самостоятельно выбирать цели и проводить их исследования Интеллектуальное программное обеспечение позволяет марсоходу Curiosity самостоятельно выбирать цели и проводить их исследования KnowHow 25-06-2017, 11:00
    Роботы-насекомые, изготовленные из пластиковых трубочек для напитков Роботы-насекомые, изготовленные из пластиковых трубочек для напитков KnowHow 25-06-2017, 11:00
    Новая фемтосекундная камера позволяет снимать биопроцессы, происходящие внутри живых клеток Новая фемтосекундная камера позволяет снимать биопроцессы, происходящие внутри живых клеток KnowHow 24-06-2017, 10:47
    XQ-222 и UTAP-22 - одни из самых смертоносных беспилотников, представленных на Парижском авиашоу XQ-222 и UTAP-22 - одни из самых смертоносных беспилотников, представленных на Парижском авиашоу KnowHow 24-06-2017, 10:46
    Радиотелескоп ALMA услышал крик Радиотелескоп ALMA услышал крик "новорожденной" массивной звезды KnowHow 24-06-2017, 10:46
    Cпрос на дебетные карты растет в Алматы, Астане и ЮКО Cпрос на дебетные карты растет в Алматы, Астане и ЮКО Государство 24-06-2017, 00:39
    Volvo запускает отдельный бренд электромобилей Volvo запускает отдельный бренд электромобилей Государство 24-06-2017, 00:30