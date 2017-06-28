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Facebook хочет запустить производство собственных телешоу

Сегодня, 00:37
Facebook хочет запустить производство собственных телешоу


Социальная сеть Facebook ведет переговоры с голливудскими студиями и актерскими агентствами насчет производства телешоу и планирует выпуск оригинального контента уже в конце лета, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Соцсеть обозначила намерение производить шоу с бюджетом каждого эпизода в 3 млн долларов, говорят источники. Это соответствует стоимости высокобюджетных программ на кабельном телевидении, отмечает газета. Facebook также заинтересован в программах с приблизительным бюджетом в 400900 тыс. долларов за эпизод, сказали источники. Компания будет пытаться получить как можно больший объем прав на контент. Длина эпизодов составит не более 30 минут, в них будет реклама, сообщает ПРАЙМ.

Facebook также собирается производить контент продолжительностью до 10 минут. Создателям этих эпизодов соцсеть гарантирует долю в рекламных доходах в размере от 5 до 20 тыс. долларов за эпизод. С Facebook над созданием такого контента работают порталы BuzzFeed, ATTN и Refinery 29.


Facebook хочет запустить производство собственных телешоу

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Facebook отказался комментировать свои планы. «Мы поддерживаем маленькую группу партнеров и создателей (контента. — Ред.), в то время как они экспериментируют с разными видами шоу, вокруг которых можно создать сообщество — от спорта до комедий, реалити-шоу и азартных игр», — заявил изданию вице-президент соцсети по партнерству с медиа Ник Грудин.

Целевой аудиторией программ станут зрители в возрасте от 13 до 34 лет, особенный фокус предполагается сделать на 1730-летних. В то же время соцсеть хочет обойти стороной программы про детей и подростков, политические постановки, новости, а также передачи, где фигурируют обнаженные сцены и грубые выражения.

Ожидается, что Facebook будет выкладывать эпизоды по одному, а не целым сезоном, как Netflix и Amazon. Соцсеть будет делиться с голливудскими студиями данными о числе просмотров.

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