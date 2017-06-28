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Робот-журналист совершил оплошность, сообщив о землетрясении, произошедшем в 1925 году

Вчера, 09:01
Робот-журналист совершил оплошность, сообщив о землетрясении, произошедшем в 1925 году


Буквально на днях на канале издания Los Angeles Times в Twitter появилось сообщение о землетрясении магнитудой в 6.8 баллов, потрясшем Санта-Барбару в 16:51 по местному времени. Жители же самой Санта-Барбары были крайне удивлены этим, ведь они не испытали на себе ничего подобного. Естественно, что в связи с этим сообщением, которое было позже удалено, у общественности возникли вопросы касательно того, как журналисты весьма уважаемого издания допустили обнародование недостоверной информации. А проведенное руководством LA Times расследование показало, что виновником происшествия является робот-журналист Quakebot, который по ошибке сообщил о землетрясении, произошедшем еще в 1925 году.

Следует отметить, что землетрясение силой 6.8 балла, является весьма и весьма сильным землетрясением. В 1925 году такое землетрясение унесло жизни тринадцати человека и нанесло убытки в размере 8 миллионов долларов, что по тем временам являлось достаточно значительной суммой. Произойди такое же землетрясение в нынешние дни, с учетом большего количества жителей, число жертв было бы гораздо большим.

Так как же робот Quakebot совершил такую оплошность? Этот робот, точнее автоматическая компьютерная программа, мониторит на предмет изменений и появления новых данных множество ресурсов, включая и сайт американской Геологической службы (US Geological Survey, USGS). Один из штатных сотрудников этой службы, являющийся учеными из Калифорнийского технологического института, обновил данные о точном местоположении эпицентра землетрясения 1925 года, забыв указать, к какому именно событию имеет отношение опубликованная им информации. Робот Quakebot, не найдя в этой информации ссылок на известные события, посчитал его новым и опубликовал соответствующее сообщение в Твиттере. Данный случай является ярким примером тому, как неполная и неточная информация может распространиться буквально моментально и вызвать панику.

Следует отметить, что робот Quakebot работает на издание LA Times с 2014 года, и за это время он уже сообщил о сотне больших и малых землетрясений. До последнего времени все сообщения бота проверялись журналистами и после нескольких лет безукоризненного функционирования робот был впервые выпущен в онлайн, где он и допустил ошибку.

И в заключение заметим, что это является одним из первых, но далеко не последних случаев подобных ошибок. А происходить это будет потому, что на плечи роботов-журналистов взваливается все больше и больше работы по освещению различных спортивных мероприятий, криминальной хроники и других областей журналистики.
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