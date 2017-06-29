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Машины-монстры: Самая большая в мире функционирующая электрогитара

29-06-2017, 08:43
Машины-монстры: Самая большая в мире функционирующая электрогитара


Крис Рибшлэджер (Chris Riebschlager) и его группа под названием Dimensional Innovations приготовили очень большой сюрприз посетителям двухдневного музыкального фестиваля, который проходил недавно в Канзас-Сити. Этим сюрпризом стала 3.5-метровая и 230-килограммовая музыкальная установка Boulevardia Guitar, выполненная в виде огромной электрогитары. И что самое интересное, это то, что каждый желающий мог попробовать свои силы в игре на этой гитаре-монстре.

Машины-монстры: Самая большая в мире функционирующая электрогитара


Собственно корпус гитары был изготовлен из фанеры, пластика и металла при помощи станков с числовым программным управлением. Внутри гитары находится ее электроника и электропроводка, а на грифе расположены контактные пластины, замыкающиеся с токопроводящими струнами. Когда человек, имитируя игру на обычной гитаре, прижимает струну к грифу, контакт между ними замыкается и на это реагирует не очень сложная программа, выполняющаяся на миникомпьютере Raspberry Pi, который проигрывает соответствующий звуковой WAV-файл, импортированный из программы GarageBand.

К сожалению, стандартный 3.5-миллиметровый аудиовыход миникомпьютера Raspberry Pi не мог обеспечить приемлемого качества звучания. И поэтому Крис Рибшлэджер использовал HDMI-выход, подключенный к аудиоусилителю через специальный адаптер.

Машины-монстры: Самая большая в мире функционирующая электрогитара


Однако, что-то более сложное, нежели незатейливую мелодию "Чижика-Пыжика", на этой гигантской гитаре может сыграть гигант-человек, ростом, не ниже 5-7 метров. А тем людям, которым не удалось дорасти до игры на этой гитаре традиционным способом, предлагается нестандартный способ. На корпусе этой электрогитары размещен ряд кнопок, подключенных к цифровым входам миникомпьютера Raspberry Pi. Эти кнопки могут задавать тональность и при их помощи можно проиграть любой из базовых музыкальных аккордов.

Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.

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