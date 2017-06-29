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Проведены первые стрельбы из высокоэнергетического лазера, установленного на боевом вертолете

29-06-2017, 08:42
Проведены первые стрельбы из высокоэнергетического лазера, установленного на боевом вертолете


В свое время мы уже неоднократно рассказывали о различных системах лазерного вооружения, устанавливаемых на морских судах, самолетах и бронированной наземной технике. Теперь этот ряд пополнился и вертолетами, благодаря усилиям специалистов известной американской компании Raytheon. Согласно только недавно опубликованной информации, штурмовой вертолет Apache AH-64, оснащенный боевым лазером, в апреле месяце провел испытательные стрельбы этим видом вооружения на полигоне White Sands Missile Range в Нью-Мексико.

Проблема использования лазера в качестве оружия заключается не только в самом лазере и количестве требующейся для его работы энергии. Система управления лазером должна выполнять точно такие же функции, как и система управления другими видами оружия, ракетами и пушкой. Эта система должна уметь идентифицировать и определять местоположение потенциальных целей, захватывать и сопровождать их, и, конечно, вести огонь лазером в то время, как вертолет маневрирует в пространстве.

В данном случае лазерная пушка, установленная на внешней консоли вертолета, была связана со стандартной системой Raytheon Multi-Spectral Targeting System, в состав которой входят радар, электрооптические и инфракрасные датчики. В данном случае в систему были внесены необходимые модификации и она обеспечила управление лучом лазера для того, чтобы поражать находящиеся в прямой видимости цели на дистанции до 1.5 километров.

Согласно информации от компании Raytheon данный случай является первым случаем в истории, когда с борта штурмового вертолета велся огонь из лазерного оружия. Проведенные испытания включали ряд полетов и стрельбы с различных высот и с различной скоростью, а сами испытания являлись демонстрацией возможности использования лазерного оружия на вертолетах Apache AH-64 и сбор информации о влиянии на лазер и его стрельбу вибрации от двигателя, потока воздуха от ротора, и других факторов.

К сожалению, компания Raytheon не опубликовала никакой информации касательно характера, общего количества и количества пораженных лазером целей. Так же в секрете держатся все основные тактико-технические данные использованной лазерной пушки, которые, впрочем, и не представляют большого интереса для нас с вами, так как они наверняка будут сильно отличаться от характеристик будущего реального лазерного оружия.

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