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Air India выставили на продажу

Сегодня, 00:24
Air India выставили на продажу


Правительство Индии разрешило приватизацию государственной авиакомпании Air India, накопившей за последние годы огромные долги, пишет vestifinance.ru.

Правительство одобрило частичную или полную продажу Air India, заявил министр финансов Индии Арун Джейтли. Теперь водителям предстоит определиться с тем, какую долю в авиакомпании продать и на каких условиях, пишет газета The Financial Times.


Air India выставили на продажу

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Правительство пыталось приватизировать Air India в течение многих лет, однако сталкивалось с внутренней оппозицией и отсутствием интереса со стороны частных инвесторов.

Air India несет убытки с 2007 года, долг компании превысил 7 млрд долларов. За последние шесть лет из бюджета Индии выделено 3,6 млрд долларов на поддержку авиакомпании.

Доля компании на индийском рынке упала в 2017 году до 14% с 35% в 2007 году.

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