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Амандык Баталов поздравил журналистов с праздником

Сегодня, 00:31
Амандык Баталов поздравил журналистов с праздником


Аким Алматинской области Амандык Баталов поздравил журналистов с профессиональным праздником — Днем работников связи и информации. В мероприятии приняли участие около 150 представителей районных, областных и республиканских СМИ, блогеры, а также ветераны журналистики.
Обращаясь к участникам встречи с поздравительной речью, аким области Амандык Баталов, отметив важную роль средств массовой информации в реализации информационной политики страны, рассказал о наиболее важных достижениях региона в сфере социально-экономического развития и реализации государственных программ.

«Уважаемые журналисты! Представителей вашей профессии всегда отличают активная жизненная позиция, стремление быть в гуще событий, умение обозначать проблемы и освещать методы их решения. Неравнодушие к происходящему, открытость ко всему новому, стремление дойти до самой сути — это основы вашего ответственного творческого труда. Спасибо вам за ваш профессионализм, чуткое внимание к вопросам социально-экономического развития региона, нуждам и чаяниям жителей. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, ярких материалов, интересных встреч и событий!» — подытожил Амандык Баталов.

Затем аким области за профессионализм и активное участие в реализации государственной информационной политики заслуженно наградил ряд журналистов. Так, дизайнер-верстальщик областной газеты «Жетісу» Сакып Токеева была награждена нагрудным знаком Министерства информации и коммуникаций РК «Отличник сферы информации». Почетным знаком «Почетный журналист Казахстана» Союза журналистов Казахстана был отмечен главный редактор газеты Енбекшиказахского района «Ебекшіаза» Хайролла Ахметжанов. Также ряд журналистов были награждены Почетными грамотами и Благодарственными письмами акима области и Министерства информации и коммуникаций РК.

С ответным словом от лица журналистов выступили тележурналист Нуртилеу Имангали. Поздравив коллег с праздником, выступающий отметил успехи области за прошедший период, а также поблагодарил за оказываемый почет и поддержку.

В завершение торжественного мероприятия состоялся праздничный концерт.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Алматинской области зарегистрировано 104 СМИ. Из них 83 — печатные, 11- электронные и 10 — сетевые издания.

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