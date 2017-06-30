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Бизнес в Казахстане фиксирует рекордные прибыли

Сегодня, 00:17
Бизнес в Казахстане фиксирует рекордные прибыли


Казахстанские предприятия начали год с позитива — за I квартал текущего года крупные, средние и малые предприятия зафиксировали чистую прибыль (до налогообложения) в размере 2,6 трлн тенге. Такие данные приводит finprom.kz.

Это рекордный объем прибыли, заработанной за первые 3 месяца года за весь посткризисный период. По сравнению с размером чистого результата за январь-март прошлого года объем вырос на 1,2 трлн тенге, или на 84%.

Крупные и средние предприятия за 3 месяца этого года заработали чуть больше 2 трлн тенге, или на 88% больше, чем год назад. Малые компании за этот же период получили прибыль в размере 0,5 трлн тенге, что на 67% превышает уровень за январь-март 2016 года.

Бизнес в Казахстане фиксирует рекордные прибыли

Позитивный момент — бизнес-субъекты в РК добились резкого роста прибыли не путем массированной оптимизации расходов, а через увеличение притока доходной части бюджетов.

Совокупные доходы всех предприятий в РК за I квартал 2017 года сложились в сумме 14,9 трлн тенге, или на 2,6 трлн (+22%) больше, чем было получено год назад.

При этом общая сумма понесенных расходов в ходе деятельности (в т. ч. себестоимость продукции и услуг) за год выросла на 1,5 трлн тенге, или на 14%, и составила 12,3 трлн тенге.

Примечательно, что крупный бизнес более эффективно управлял ростом расходов и доходов. За год сумма доходов крупных и средних предприятий увеличилась на 1,2 трлн тенге (или на 15%), а расходы — всего на 0,3 трлн тенге (+4%).

Объем доходов малых предприятий увеличился на 1,4 трлн тенге, или на 36%. Затраты выросли соответствующим образом — на 1,2 трлн тенге, или на 34%.

Бизнес в Казахстане фиксирует рекордные прибыли

Возвращение уверенности бизнес-среды в перспективы экономики РК основано на способности зарабатывать — рост доходов казпредприятий идет органическим путем, за счет увеличения продаж.

Доходы от реализации товаров и оказания услуг крупными, средними и малыми предприятиями за I квартал 2017 года составили 12,7 трлн тенге, что на 2,8 трлн тенге, или на 28% больше суммы за аналогичный период 2016 года.

При этом уменьшился приток доходов от финансирования (по банковским вкладам) — на 41 млрд тенге, или на 8%, а также прочие доходы (помощь акционеров) — на 132 млрд тенге, или на 7%.

Малые предприятия за год нарастили выручку от продаж на 1,5 трлн тенге, а крупные и средние — на 1,3 трлн тенге.

Бизнес в Казахстане фиксирует рекордные прибыли

Всемирный банк прогнозирует ускорение экономического роста Казахстана, как было указано в докладе организации, опубликованном 17 мая 2017 года.

Как было указано, в прошлом году экономика Казахстана продолжала переживать последствия затянувшегося спада мировых цен на нефть и слабого внутреннего спроса. Реальный рост ВВП снизился с 1,2% в 2015 году до 1% в 2016 году.

При этом ВБ прогнозирует, что рост ВВП РК в 2017 году ускорится до 2,4%, в 2018 году он составит — 2,6%, в 2019 году — 2,9%.

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