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Машины-монстры: Самый точный на сегодняшний день промышленный робот-манипулятор

Вчера, 09:04
Машины-монстры: Самый точный на сегодняшний день промышленный робот-манипулятор


Исследователи из Научно-исследовательского центра промышленных технологий Advanced Manufacturing Research Centre (AMRC) Шеффилдского университета, совместно со специалистами компаний Boeing, Aerospace Technology Initiative (ATI) и Electroimpact, модернизировали промышленного робота KUKA Titan так, что он теперь может совершать движения с рекордной на сегодняшний день точностью. На манипулятор этого робота можно устанавливать сверлильную, фрезеровальную насадку и другие металлообрабатывающие инструменты, а использование таких роботов позволит снизить нагрузку на дорогостоящие высокоточные станки.

Модернизированный робот имеет точность позиционирования не хуже 100 микрон. Это меньше точности высококачественных станков, которая составляет от 20 до 50 микрон. Только вот меньшая стоимость робота, занимаемое им место и высокая функциональная гибкость делают его более привлекательным вариантом там, где его точности вполне достаточно. А там, где требуется все же более высокая точность, робот может выполнять предварительную обработку, а окончательная доводка поверхности может быть выполнена высокоточным станком.

Для того, чтобы добиться столь высокой точности позиционирования, исследователи установили на него разработанные специалистами компании Renishaw специализированные датчики, которые дают системе управления информацию о пространственном положении каждого из узлов манипулятора. "Традиционно такие роботы определяют свое положение, основываясь на текущем положении каждого из шаговых двигателей. И зачастую такой метод дает большую погрешность" - пишут исследователи, - "Благодаря наличию новых датчиков робот может определить свое положение более точно".

В настоящее время робот KUKA Titan установлен в помещении центра AMRC, где идет процесс окончательной доводки его конструкции и отладка программного обеспечения системы управления. А в будущем такие роботы смогут уменьшить потребность промышленных предприятий в специализированных многоосевых металлообрабатывающих станках, используемых в авиастроении, в автомобилестроении и других отраслях.

Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.
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