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SkEye - камера с миллиардом пикселей, "глаз" которой с высоты охватывает площадь 80 квадратных километров

Вчера, 09:03
SkEye - камера с миллиардом пикселей, "глаз" которой с высоты охватывает площадь 80 квадратных километров


На Парижском авиашоу, которое будет проходить на следующей неделе, израильская компания Elbit Systems проведет первую публичную демонстрацию своей новой системы наблюдения SkEye Wide-Area Persistent Surveillance. Камеру SkEye можно с чистой совестью назвать прорывом в области технологий авиационного наблюдения, "небесный глаз" этой камеры, имеющей разрешение в один миллиард пикселей, способен с высоты охватить площадь 80 квадратных километров, передавая данные в режиме реального времени.

Система SkEye может быть установлена на пилотируемых самолетах различных классов и на беспилотных летательных аппаратах (Unmanned Aircraft Systems, UAS) большого класса. И такие камеры используются в вооруженных силах, по крайней мере, двух стран на протяжении нескольких лет.

Система SkEye охватывает и производит запись происходящего на площади, гораздо большей площади охвата обычной системы Visual Intelligence (VISINT), которая устанавливается на большинстве беспилотников. В случае необходимости камера может делать снимки или производить запись в более высоком качестве происходящего только в отдельно взятой области.

Данные с электронно-оптических датчиков передаются на встроенную систему предварительной обработки изображений и сохраняются в локальном хранилище. После этого поток обработанных данных передается в наземный Центр контроля и управления, где эти данные укладываются в специализированное облачное хранилище.

В состав облачной системы входит компьютер, обеспечивающий совместный доступ к полученным данным. Минимальная конфигурация этой системы позволяет обращаться к данным одновременно 10 операторам, каждый из которых может просматривать по десять различных областей, проматывая видео вперед или назад или фиксируя его на определенном кадре. Помимо этого, в программную среду системы SkEye встроены функции экстренной сигнализации, которая срабатывает, когда в поле зрения камеры попадают определенные объекты или события.
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