S&P Global Ratings подтвердил рейтинги Nostrum Oil and Gas на уровне В

Сегодня, 00:23

S&P Global Ratings подтвердил рейтинги казахстанской компании Nostrum Oil and Gas на уровне «В» в связи с запланированным рефинансированием долговых обязательств, прогноз «Стабильный». Об этом сообщила пресс-служба рейтингового агентства.

«29 июня 2017 года S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг «В» зарегистрированной в Нидерландах компании Nostrum Oil and Gas PLC, занимающейся разведкой и добычей углеводородов и ведущей деятельность в Казахстане. Прогноз изменения рейтингов— «стабильный», — говорится в сообщении.

Долгосрочный рейтинг выпуска приоритетных необеспеченных облигаций, размещенных Zhaikmunai LLP, дочерней компанией Nostrum подтвержден на уровне «В». Облигации обеспечены гарантиями всех организаций, входящих в группу. S&P также присвоил рейтинг долгосрочного долга «В» запланированному выпуску приоритетных необеспеченных облигаций, который будет размещен Nostrum Oil & Gas Finance B.V., дочерней компанией Nostrum, под гарантии Nostrum.

«Подтверждение рейтингов отражает наше мнение о том, что Nostrum сможет рефинансировать значительную часть долговых обязательств сроком погашения в 2019 году (два выпуска облигаций, которые составляют весь объем долга группы) в рамках объявленной финансовой сделки, а также завершить крупный инвестиционный проект — строительство третьей установки газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в 2017 году без привлечения дополнительных средств или давления на показатели ликвидности», — аргументирует свое решение агентство.

Рейтинг запланированного выпуска приоритетных необеспеченных облигаций отражает долгосрочный кредитный рейтинг компании Nostrum. Запланированный выпуск будет осуществлен под солидарные, индивидуальные, полные и безусловные гарантии от всех компаний, входящих в группу, включая основную операционную дочернюю компанию — Zhaikmunai LLP, считают аналитики. Ей принадлежат почти все активы и денежные потоки группы, что способствует снижению потенциального риска структурной субординированности.

Nostrum планирует использовать поступления от этих облигаций для частичного рефинансирования двух выпусков находящихся в обращении облигаций, выпущенных Zhaikmunai LLP, сроком погашения в 2019 году. Запланированную оферту агентство не считает реструктуризацией в стрессовых условиях, поскольку она сделана за 21 месяц до наступления срока погашения первого из существующих выпусков облигаций — по стоимости, близкой к номинальной, и с небольшой премией по сравнению с текущей рыночной стоимостью.

Финансовые результаты Nostrum улучшились в I квартале 2017 г. после повышения средних цен на нефть. Ежеквартальный показатель EBITDA, скорректированный аналитиками S&P Global Ratings, составил 71 млн долл. (по сравнению с 35 млн долл. на тот же период 2016 году). Характеристики кредитоспособности компании также улучшились в соответствии с нашими предыдущими ожиданиями. На 31 марта этого года скорректированный показатель «долг / EBITDA» за последние 12 месяцев составил 4,7х, что лучше 5,7х по состоянию на 31 декабря 2016 года. Отношение «денежный поток от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале (funds from operations — FFO) / долг» по состоянию на март 2017 г. составляло 11% по сравнению с 9% в декабре 2016 г.

«В настоящее время Nostrum Oil and Gas выполняет крупный инвестиционный проект объемом 498 млн долл. по строительству третьей установки ГПЗ, который должен быть завершен во 2-м полугодии 2017 года. После ввода в эксплуатацию третья установка ГПЗ может обеспечить рост объема производства с 40 тыс. барр. нефтяного эквивалента (н.э.) / сут. в среднем в 2016 году до более чем 80 тыс. барр. н.э. / сут. к 2019 году. Вместе с тем мы отмечаем, что проект подвержен рискам неисполнения и превышения расходов», — говорится в тексте.

Величина свободного денежного потока от операционной деятельности (free operating cash flow — FOCF) останется отрицательной в 2017 году в связи с указанными крупными капиталовложениями, прогнозирует рейтинговое агентство. Однако может стать положительной уже в 2018 году, если предприятие будет введено в эксплуатацию, что обусловит увеличение объема добычи.

«Подтверждение рейтингов также отражает наше мнение о том, что компания будет иметь адекватные для текущего уровня рейтинга характеристики кредитоспособности в 2017—2018 годах. Отношение „FFO / долг“, будет составлять 12−20%, а отношение „долг / EBITDA“ — около 4,0−4,5х», — сообщило S&P.