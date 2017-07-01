Беспилотник Aquila компании Facebook совершил второй испытательный полет и первую успешную посадку

1-07-2017, 11:55В свое время мы рассказывали нашим читателям о планах компании Facebook, согласно которым целый воздушный флот высотных беспилотных летательных аппаратов на солнечной энергии будет в будущем обеспечивать глобальное Интернет-покрытие, охватывая самые удаленные и труднодоступные уголки земного шара. И за последние годы специалисты компании буквально шаг за шагом движутся к намеченной цели. Одним из таких шагов стал второй испытательный полет опытного образца беспилотника Aquila, который, в отличие от первого полета, прошел без всяких неожиданностей.Напомним нашим читателям, что беспилотник Aquila был предоставлен всеобщему вниманию еще в 2015 году. Летательный аппарат имеет размах крыльев больший, нежели размах крыльев авиалайнера Boeing 737, при этом его вес не превышает веса крошечного малолитражного автомобиля. Необходимая для полета энергия вырабатывается солнечными батареями, расположенные на огромных крыльях и других элементах конструкции, изготовленной из легкого углеродистого волокна.Ресурса всех компонентов и узлов конструкции беспилотника Aquila достаточно для обеспечения его непрерывного пребывания в воздухе на протяжении 90 суток. Все это время аппарат при помощи лазерной коммуникационной системы будет поддерживать связь с наземными базовыми станциями и другими такими беспилотниками. А радиочастотное коммуникационное оборудование будет обеспечивать Интернет-покрытие области, над которой находится аппарат в данный момент времени. Согласно имеющейся информации, работы по созданию вышеупомянутых коммуникационных систем ведутся в настоящее время, и эти системы будут в состоянии обеспечить скорость передачи данных порядка 10 гигабит в секунду.В июле прошлого года беспилотник Aquila впервые поднялся в воздух. Пробыв в полете некоторое время, аппарат совершил попытку приземления и потерпел крушение. Несмотря на это, руководство компании Facebook объявило первые испытания успешными, ведь они предоставили специалистам массу информации, определяющей дальнейшее направление их действий.Обновленный беспилотник Aquila получил некоторые дополнительные элементы на его крылья, которые позволяют снизить нагрузки, возникающие при приземлении. Помимо этого аппарат получил систему фиксации винтов в горизонтальном положении, массу новых датчиков и обновленное программное обеспечение системы автопилота, в котором реализована процедура более плавного спуска.Во время второго полета беспилотник Aquila поднялся на высоту 915 метров и находился в небе один час и 46 минут. После этого аппарат начал снижение, которое привело его тщательно выровненной посадочной площадке, покрытой мелким гравием.Представители компании Facebook сообщают, что второй полет беспилотника Aquila был не менее информативным, нежели первый полет. Собранные данные позволят специалистам провести оптимизацию аэродинамической схемы аппарата, что в свою очередь, позволит уменьшить количество расходуемой на полет энергии, сделать полет еще более стабильным, а сам аппарат - более надежным.