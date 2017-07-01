Составлен список первоочередных целей для телескопа James Webb Space Telescope

1-07-2017, 11:54Не так давно руководство НАСА опубликовало список приоритетных целей, которые первыми попадут под пристальный взгляд нового космического телескопа James Webb Space Telescope (JWST) после его запуска при помощи ракеты-носителя Ariane 5, запланированного на октябрь 2018 года. Этот приоритетный список содержит цели совершенно различной природы и характера, а наблюдения за ними позволят ученым распутать некоторые из тайн, связанных с процессами формирования галактик, с возникновением и развитием нашей Солнечной системы путем всесторонних исследований находящихся в ней планет, их спутников, комет и астероидов.Список первоочередных целей был составлен в рамках программы Guaranteed Time Observations (GTO), участие в которой позволяет ученым, вовлеченным в разработку и создание четырех главных инструментов нового телескопа, самостоятельно выбрать цели для первых наблюдений. На цели из программы GTO будет выделено десять процентов от общего времени использования телескопа, все эти цели будут просмотрены в течение первых двух лет эксплуатации.На одном из первых мест в Солнечной системе по интересу ученых находится юпитерианское Большое Красное Пятно, сезонные изменения оси наклона Урана и южный полярный вихрь на Нептуне. Далее по списку идут Европа и Энцелад, спутник Сатурна, и после их следует целая плеяда комет, крупных астероидов и прочих космических тел, изучение которых прольет свет на некоторые тайны Солнечной системы.Также телескоп JWST будет производить наблюдения за экзопланетами. Самые близкие к нам экзопланеты будут наблюдаться при помощи способа прямых наблюдений, а для изучения более дальних планет будет использоваться ставший уже классическим транзитный метод. И, естественно, что под взгляд телескопа JWST одной из первых попадет система TRAPPIST-1, которая является наиболее перспективным местом, в котором можно будет найти следы внеземной жизни.TRAPPIST-1e, f и g - три планеты, размером с Землю, которые находятся в благоприятной для жизни зоне красной карликовой звезды. Астрономы считают, что возможностей телескопа JWST будет достаточно не только для того, чтобы измерить массу, размеры и другие параметры этих планет. Некоторые из инструментов нового телескопа позволят определить состав атмосфер этих планет, в которых могут обнаружиться биомаркеры, соответствующие различным формам жизни.Помимо планет, телескоп JWST будет производить наблюдения за звездами, исследуя множество аспектов и тонкостей происходящих на их поверхности и внутри процессов. Особое внимание будет уделено сверхмассивных звездам и окраинным регионам нашей галактики, в которых, несмотря на очень низкую плотность межзвездного газа, идут процессы формирования новых звезд.А на более крупном космическом масштабе в объектив телескопа JWST попадут многочисленные ближайшие и очень далекие галактики. В одном из таких исследований ученые постараются определить очень сложные "взаимоотношения" между галактикой Андромеды и четырьмя ее компаньонами, крошечными сферическими галактиками.Все вышеперечисленное является только малой частью из списка GTO, в состав которого входит около 2100 пунктов. И эти первые наблюдения дадут ученым в руки информацию о том, как самым наилучшим способом и с максимальной эффективностью можно будет использовать выдающиеся возможности телескопа JWST.Все вышесказанное касалось только "гарантированного" списка GTO. А члены более широкого научного сообщества имеют время до конца этого года для предоставления собственных вариантов целей для телескопа JWST.