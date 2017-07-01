Новости / KnowHow

Составлен список первоочередных целей для телескопа James Webb Space Telescope

1-07-2017, 11:54
Составлен список первоочередных целей для телескопа James Webb Space Telescope


Не так давно руководство НАСА опубликовало список приоритетных целей, которые первыми попадут под пристальный взгляд нового космического телескопа James Webb Space Telescope (JWST) после его запуска при помощи ракеты-носителя Ariane 5, запланированного на октябрь 2018 года. Этот приоритетный список содержит цели совершенно различной природы и характера, а наблюдения за ними позволят ученым распутать некоторые из тайн, связанных с процессами формирования галактик, с возникновением и развитием нашей Солнечной системы путем всесторонних исследований находящихся в ней планет, их спутников, комет и астероидов.

Список первоочередных целей был составлен в рамках программы Guaranteed Time Observations (GTO), участие в которой позволяет ученым, вовлеченным в разработку и создание четырех главных инструментов нового телескопа, самостоятельно выбрать цели для первых наблюдений. На цели из программы GTO будет выделено десять процентов от общего времени использования телескопа, все эти цели будут просмотрены в течение первых двух лет эксплуатации.

Составлен список первоочередных целей для телескопа James Webb Space Telescope


На одном из первых мест в Солнечной системе по интересу ученых находится юпитерианское Большое Красное Пятно, сезонные изменения оси наклона Урана и южный полярный вихрь на Нептуне. Далее по списку идут Европа и Энцелад, спутник Сатурна, и после их следует целая плеяда комет, крупных астероидов и прочих космических тел, изучение которых прольет свет на некоторые тайны Солнечной системы.

Также телескоп JWST будет производить наблюдения за экзопланетами. Самые близкие к нам экзопланеты будут наблюдаться при помощи способа прямых наблюдений, а для изучения более дальних планет будет использоваться ставший уже классическим транзитный метод. И, естественно, что под взгляд телескопа JWST одной из первых попадет система TRAPPIST-1, которая является наиболее перспективным местом, в котором можно будет найти следы внеземной жизни.

TRAPPIST-1e, f и g - три планеты, размером с Землю, которые находятся в благоприятной для жизни зоне красной карликовой звезды. Астрономы считают, что возможностей телескопа JWST будет достаточно не только для того, чтобы измерить массу, размеры и другие параметры этих планет. Некоторые из инструментов нового телескопа позволят определить состав атмосфер этих планет, в которых могут обнаружиться биомаркеры, соответствующие различным формам жизни.

Составлен список первоочередных целей для телескопа James Webb Space Telescope


Помимо планет, телескоп JWST будет производить наблюдения за звездами, исследуя множество аспектов и тонкостей происходящих на их поверхности и внутри процессов. Особое внимание будет уделено сверхмассивных звездам и окраинным регионам нашей галактики, в которых, несмотря на очень низкую плотность межзвездного газа, идут процессы формирования новых звезд.

А на более крупном космическом масштабе в объектив телескопа JWST попадут многочисленные ближайшие и очень далекие галактики. В одном из таких исследований ученые постараются определить очень сложные "взаимоотношения" между галактикой Андромеды и четырьмя ее компаньонами, крошечными сферическими галактиками.

Все вышеперечисленное является только малой частью из списка GTO, в состав которого входит около 2100 пунктов. И эти первые наблюдения дадут ученым в руки информацию о том, как самым наилучшим способом и с максимальной эффективностью можно будет использовать выдающиеся возможности телескопа JWST.

Все вышесказанное касалось только "гарантированного" списка GTO. А члены более широкого научного сообщества имеют время до конца этого года для предоставления собственных вариантов целей для телескопа JWST.
  • Просмотров: 31
Похожие материалы
  • TRAPPIST-1 - карликовая звезда, имеющая систему из семи планет, размеры которых сопоставимы с размером Земли TRAPPIST-1 - карликовая звезда, имеющая систему из семи планет, размеры которых сопоставимы с размером Земли
  • Специалисты НАСА завершили сборку нового космического телескопа James Webb Space Telescope Специалисты НАСА завершили сборку нового космического телескопа James Webb Space Telescope
  • Космический телескоп James Webb Space Telescope начал приобретать законченную форму Космический телескоп James Webb Space Telescope начал приобретать законченную форму
  • Новый космический телескоп WFIRST будет иметь возможности, в 100 раз превышающие возможности телескопа Hubble Новый космический телескоп WFIRST будет иметь возможности, в 100 раз превышающие возможности телескопа Hubble
  • Новый космический телескоп James Webb Space Telescope получает его первое зеркало Новый космический телескоп James Webb Space Telescope получает его первое зеркало
    • Отзывы читателей
    Российские исследователи планируют Российские исследователи планируют "зажечь" самую яркую "звезду" на ночном небе KnowHow Вчера, 08:35
    На улицы Дубаи скоро выйдут миниатюрные патрульные автомобили-роботы На улицы Дубаи скоро выйдут миниатюрные патрульные автомобили-роботы KnowHow Вчера, 08:35
    Valkyrie - гуманоидный робот, который будет помогать людям при колонизации Марса Valkyrie - гуманоидный робот, который будет помогать людям при колонизации Марса KnowHow Вчера, 08:34
    LG OLED65W7V, пожалуй, лучший телевизор современности LG OLED65W7V, пожалуй, лучший телевизор современности Государство Вчера, 00:40
    Nvidia возглавила рейтинг инновационных компаний мира Nvidia возглавила рейтинг инновационных компаний мира Государство Вчера, 00:38
    Dropbox ищет страховых гарантов для выхода на IPO Dropbox ищет страховых гарантов для выхода на IPO Государство Вчера, 00:35
    Bank of America назвал три сценария развития событий на рынке нефти Bank of America назвал три сценария развития событий на рынке нефти Государство Вчера, 00:19
    Al Hilal начал работать на розничном банковском рынке РК Al Hilal начал работать на розничном банковском рынке РК Государство Вчера, 00:12
    Беспилотник Aquila компании Facebook совершил второй испытательный полет и первую успешную посадку Беспилотник Aquila компании Facebook совершил второй испытательный полет и первую успешную посадку KnowHow 1-07-2017, 11:55
    Составлен список первоочередных целей для телескопа James Webb Space Telescope Составлен список первоочередных целей для телескопа James Webb Space Telescope KnowHow 1-07-2017, 11:54
    Машины-монстры: Самый точный на сегодняшний день промышленный робот-манипулятор Машины-монстры: Самый точный на сегодняшний день промышленный робот-манипулятор KnowHow 30-06-2017, 09:04
    SkEye - камера с миллиардом пикселей, SkEye - камера с миллиардом пикселей, "глаз" которой с высоты охватывает площадь 80 квадратных километров KnowHow 30-06-2017, 09:03
    В Кызылорде появятся микрорайоны с частными домами В Кызылорде появятся микрорайоны с частными домами Государство 30-06-2017, 00:32
    Амандык Баталов поздравил журналистов с праздником Амандык Баталов поздравил журналистов с праздником Государство 30-06-2017, 00:31
    Air India выставили на продажу Air India выставили на продажу Государство 30-06-2017, 00:24
    S&P Global Ratings подтвердил рейтинги Nostrum Oil and Gas на уровне В S&P Global Ratings подтвердил рейтинги Nostrum Oil and Gas на уровне В Государство 30-06-2017, 00:23
    Бизнес в Казахстане фиксирует рекордные прибыли Бизнес в Казахстане фиксирует рекордные прибыли Государство 30-06-2017, 00:17
    Машины-монстры: Самая большая в мире функционирующая электрогитара Машины-монстры: Самая большая в мире функционирующая электрогитара KnowHow 29-06-2017, 08:43
    Проведены первые стрельбы из высокоэнергетического лазера, установленного на боевом вертолете Проведены первые стрельбы из высокоэнергетического лазера, установленного на боевом вертолете KnowHow 29-06-2017, 08:42
    Машины-монстры: Diocles - лазер, вырабатывающий импульсы, в миллиард раз более яркие, чем свет Солнца Машины-монстры: Diocles - лазер, вырабатывающий импульсы, в миллиард раз более яркие, чем свет Солнца KnowHow 28-06-2017, 09:02